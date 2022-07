Soledad tiene 28 años, es madre de tres hijos, y días atrás se hizo viral por su testimonio durante una marcha en el centro de la Ciudad. Ahora, la periodista Sandra Borghi, que también fue quien la entrevistó anteriormente, la visitó en su casa de 25 de Mayo, partido de Merlo, para conocer cómo es su día a día.

Durante el piquete, la mujer había dicho: “La plata no alcanza para nada, los planes sociales los están cerrando. ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”.

El caso de Soledad se hizo viral en la última marcha piquetera. Foto: Pedro Castillo

Sus dichos no se tomaron como ella hubiera querido, y dijo que se enteró de la viralización del video por una amiga. “Me expresé mal, dije que no era justo porque 20 mil pesos los gasto en insumos básicos y los otros 5 mil no alcanzan para nada”, explicó.

“Todos los que vamos a una manifestación queremos un trabajo digno, pero esto es lo que nos tocó vivir. Mi esposo me acompaña en todo, y al comienzo no estaba de acuerdo en ir a las marchas” dijo.

Respecto de las opiniones acerca de lo que hace, Soledad aseguró que “toda la vida trabajó”. “Si buscan referencia las van a encontrar”, manifestó. En referencia a eso, dijo que en un momento salía a vender pastelitos y medias. “No estamos a favor de lo que dijeron que somos vagos. Si la gente tuviera trabajo no haría esto”. Señaló que dentro de un año o dos quiere retomar sus estudios para poder tener los estudios secundarios completos.

“Siempre lucho para estar mejor, el que realizó el recorte del video lo hizo con mala intención. Todo lo que tengo me cuesta”, enfatizó.

Soledad perdió a su mamá cuando tenía nueve años y su papá nunca la reconoció. Después de esa tragedia familiar quedó al cuidado de su tío Francisco, que tenía seis hijos. “Después mi tía tuvo mellizos y no se podía hacer cargo de otra persona. Mi familia es muy humilde”, contó. Entonces, la mujer debió ir a un internado. Luego a la familia la sacudió una nueva tragedia: su tía murió y su tío se suicidó.

Cómo es el día a día de Soledad

Entre los planes sociales que cobran ella y su marido, reciben cerca de $50 mil por mes. “No es que nos rinde o nos guste, tampoco llegamos a fin de mes, pero nos sirve. No queremos vivir toda la vida de esto”.

Explicó que con la asignación y el plan social que le brinda el Estado está terminando de hacerle la pieza a sus hijos. Además, señaló que le cuesta mucho conseguir trabajo porque se ocupa de cuidar a su familia y nunca terminó el secundario. “Lo que comemos es lo que nos da el plan social. Siempre hacemos changas con mi marido, podo árboles, aunque ahora tengo la máquina rota”, comentó.

A pedido de quienes quieren ayudarla, Soledad compartió su CBU. Foto: TN

Además, quiso aprovechar la visibilización de su caso para pedir un trabajo en blanco: “Si ofrecen un trabajo digno que cubra la canasta básica se terminarían los planes”.

“Yo tengo que trabajar, no pretendo que me paguen el plan. Cobro hace cuatro o cinco años, entré acá por un amigo porque justo mi esposo se había quedado sin trabajo. También trabajo en un merendero”, dijo. Y agregó: “A veces uno se queja, pero hay gente que está peor”. Como mucha gente se ofreció a ayudarla, aceptó que se comparta su CBU, pero dijo que prefiere recibir alimentos o ropa para colaborar con el comedor en el que trabaja.

“No pago alquiler, solo $10 mil de servicios”, señaló. Y, aparte, contó: “Subsistimos haciendo ollas populares y roperitos. Siempre estamos tratando de solventar los gastos para que la gente pueda llevarse un plato de comida. Con el plan no llegamos a fin de mes, no nos gusta hacer esto”.

“Nunca conseguí un trabajo en blanco. Me gustaría tener uno. Quiero jubilarme y estar mejor, que mis hijos vayan a una escuela privada”, reconoció.

Otra semana intensa: nuevo reclamo por un salario básico universal

Esta semaná continuará con reclamos en la calle, enfocados principalmente en la creación de un salario básico universal y de medidas concretas para paliar la crisis en los sectores más vulnerables.

Pero esta vez, la protesta será encabezada por movimientos sociales afines a la Casa Rosada, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma, junto con otros espacios como el MTE de Juan Grabois. Las organizaciones exigirán un “aumento de emergencia para los trabajadores”.

Juan Grabois se suma al reclamo por un salario básico universal.

Tras la salida de Martín Guzmán, la crisis política que atraviesa el Gobierno generó que las organizaciones sociales, incluso aquellas alineadas con el oficialismo, salieran a cuestionar el rumbo económico del país y a reflejar la delicada situación social que atraviesan los sectores más vulnerables.

Sumado a no poder desactivar las constantes protestas en el centro porteño, al Gobierno le preocupa que sectores como el Movimiento Evita, la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) comenzaran a expresar su desacuerdo con el rumbo económico del país.

La movilización de este miércoles incluirá cortes de ruta en diferentes puntos del país. Los organizadores aseguran que hay 7,5 millones de personas que están fuera de todo circuito laboral y que no tienen un piso de ingresos básico que genere su subsistencia, por lo que exigen el salario básico universal.