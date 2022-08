Santi Maratea es uno de los influencers con más seguidores en su cuenta de Instagram. Con más de 3.4 millones de seguidores en su perfil de la red social, Maratea se convirtió en un referente para muchos y hace tiempo que sólo se escuchan buenas palabras sobre él. La solidaridad fue un motor que siempre lo guió y fue transformando su manera de ayudar.

Desde regalar autos o “Mil pesos de propina”, Santi tuvo varios altos y bajos en su carrera que empezó hace ocho años aproximadamente. Sin embargo, su influencia creció a niveles altísimos cuando comenzó a organizar las famosas colectas.

Santi Maratea, blanco de críticas pero también elogios. (Instagram Santi Maratea)

Participando como conductor invitado en “Nadie dice nada”, el programa de streaming de Luzu TV, Santi habló de las relaciones de pareja y dejó sin palabras Flor Jazmín, Agus Franzoni y Nacho Elizalde. El influencer contó que no le gusta estar de novio: “No me pongo de novio porque entiendo lo complejo que es. No ponerse de novio es más fácil de controlar que controlar un noviazgo”.

Además, Maratea contó sobre su forma de vincularse y lo difícil que puede ser tener una relación: “Cuanta más expectativa tenés, más desilusión. Con la pareja uno tiene un nivel de expectativa que después te vas a desilusionar”, aseguró.

Maratea con la camiseta del F.C. Ezeiza, el club para el que organizó una colecta.

Incluso, el influencer planteó interesantes preguntas: “¿El amor no es una casualidad? ¿Una suerte? Si de repente conecto con alguien, parece un regalo de la matrix, del cielo”, dijo en diálogo con el resto de los integrantes de la mesa. “Me han roto el corazón y aprendí a no ponerme de novio con la gente de la que me enamoro”, se sinceró Santi.

Santi Maratea apuntó sin filtro contra los realitys argentinos: “Están arreglados”

Al principio del programa, al que se conectaron más de 80 mil personas, Santi hizo un polémico comentario que dejó boquiabiertos a todos en el estudio. “Absolutamente todos los realitys de Argentina están arreglados. Hay votación de la gente, pero no gana el más votado”, aseguró.

Santi Maratea en "Nadie dice nada". Foto: Luzu TV

“El Bailando para mí está arreglado. Los ganadores tenían un contrato en Carlos Paz. ¿Ustedes se piensan que un productor va a dejar en mano de la gente eso?”, cuestionó a sus compañeros que no podían creer lo que estaba contando.