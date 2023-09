Louis Van Gaal recordó la polémica semifinal con Argentina: “Messi debía…”

Louis Van Gaal supo calentar aquel choque de semifinales entre Países Bajos y Argentina, que decantó con un festejo de Lionel Messi, pura y exclusivamente contra el entrenador. Nuevamente, el neerlandés recordó ese enfrentamiento y cargó contra La Scaloneta.

Es que quedó más que claro que la semifinal entre La Naranja y la Albiceleste será recordada por mucho tiempo. Tras un dramático empate, los de Lionel Scaloni se impusieron por penales en un partido marcado por las declaraciones previas y las polémicas en la cancha.

Los jugadores de Argentina celebran tras vencer a Holanda por penales en los cuartos de final del Mundial. Foto: AP

Van Gaal recordó a Qatar y a Lionel Messi: “Debía ser campeón del mundo”

Pese al paso del tiempo, la herida de Louis Van Gaal por la semifinal perdida ante Argentina todavía no cierra. Es que en ese momento, el entrenador neerlandés picanteó la previa del choque y despertó al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, que brindó un verdadero show junto a La Scaloneta y la mala suerte, además de la jerarquía de La Naranja, hizo que todo se defina por penales.

El festejo de Lionel Messi contra Louis Van Gaal. Foto: Twitter

“Messi no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, expresó en aquel momento, aludiendo que el capitán no ayudaba en la parte defensiva. El astro rosarino le dedicó un particular festejo de gol y tras el partido reconoció que la bronca contra Van Gaal: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”.

Van Gaal recordó aquel partido en una entrevista durante la entrega de premios de la liga Erediviese y nuevamente atacó a La Pulga. “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”, lanzó.

El picante cruce entre Messi y Van Gaal tras la victoria albiceleste: “Vende que juega al fútbol y después te llena de pelotazos al área”. / Foto: Gentileza

Pero no fue solo eso, sino que la última frase del DT llamó la atención del periodista, quien no dudó en repreguntar a qué se refería, a lo que el ex entrenador de Barcelona sentenció: “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”.