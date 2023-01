Gonzalo Montiel contó qué le dijo Scaloni cuando lo vio llorando antes de la definición por penales con Francia

Gonzalo Montiel, el encargado de patear el último penal en la infartante definición contra Francia para alzar la Copa del Mundo, reveló qué pensó en los momentos previos a semejante responsabilidad. El lateral derecho de Sevilla de España, contó que al momento de decidirse la lista de ejecutantes de penales del seleccionado argentino en la final de la Copa del Mundo ante Francia en Qatar, el director técnico Lionel Scaloni le preguntó “si quería patear” cuando lo “vio llorando”.

“Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio llorando y con bronca por la mano que había hecho y que fue el penal del empate de Francia 3-3 en el final del suplementario. Le dije que sí, me preguntó otra vez y le respondí que estaba seguro. Entonces dio la lista”, le recordó Montiel a AFA Estudio.

“Lo que nunca me imaginé es que íbamos a salir campeones del mundo metiendo yo el último penal. Entonces se me pasaron mil cosas por la cabeza, porque pensaba en todo el sacrificio que hice de chico con mi familia en González Catán. Pero a la vez estaba muy tranquilo porque tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico a la hora de ejecutar”, afirmó.

Montiel, quien lanzó 10 penales en toda su carrera y no falló ninguno, aseguró que .al momento de rematar vio que el arquero francés Hugo Lloris “se movió hacia su izquierda” y entonces decidió enviar su derechazo bajo “hacia el otro palo”.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Gonzalo Montiel (down) of Argentina reacts with Lautaro Martinez after scoring the decisive penalty during the penalty shoot out during the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu Foto: Tolga Bozoglu

“Pero cambié la decisión a último momento, porque mi idea inicial era la de pegarle fuerte y al medio”, remarcó.

“Estaba con mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal y nos empataron 3-3. Pero al momento de ir caminando para patear me sentía tranquilo. Y después, la felicidad de hacer el gol y ser campeones del mundo es incomparable”, cerró quien ejecutó el penal más importante de la historia del fútbol argentino y nunca había hablado públicamente de ello hasta ahora, justo un mes después de aquella jornada gloriosa.