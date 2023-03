El desgarrador relato de Dalma sobre las adicciones de Diego Maradona: “De chica no podía escuchar la palabra cocaína”

Mientras que la Cámara de Apelaciones de San Isidro define si la causa por la muerte de Diego Maradona es elevada a juicio, su hija mayor, Dalma, abrió su corazón y contó detalles nunca antes revelados sobre ella y su familia vivieron las adicciones del astro del fútbol, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

Gastón Pauls estrena la tercera temporada de "Seres libres". La primera invitada es Dalma Maradona. (Gentileza Pensa Gastón Pauls)

Dalma Maradona fue invitada a la apertura de la tercera temporada de “Seres libres” (Crónica), el ciclo que conduce Gastón Pauls, quien también sufrió una fuerte adicción a la cocaína. Es por esto que al iniciar, el actor le agradeció que aceptara la invitación y se sinceró: “De todas las entrevistas que hice esta me genera nervios, porque acá hay algo emocional metido en el medio y porque todos estos días estuve hablando con diego y diciéndole ‘Loco acompáñame en esta también´”.

“Yo vengo porque te amo a vos y tu familia y a todos. Siento que es un lugar en el que me puedo sentir tranquila y estar bien para poder hablar, así que tranquilo”, le contestó.

“Yo siempre hice un esfuerzo muy grande en ser prolija, educada, buena alumna, tan medida en todo así que por eso siento que no soy adicta a nada, y también por la historia que yo traigo, no me acercaría a nada que yo sepa que me puede llegar a generar una adicción”, indicó.

En ese contexto Dalma explicó que fue creciendo en una familia donde había un componente adictivo: “Yo no tengo mucho registro de mí en cuanto a eso pero si mucho registro de mi papá diciendo lo que yo hacía en esos momentos”, explicó.

La desgarradora anécdota de Dalma Maradona sobre las adicciones de su padre

“Una anécdota que cuenta él y por eso yo la cuento es que una vez él estaba en el baño consumiendo y yo tenía 3 o 4 años y le toqué la puerta y no lo dejé de hacer hasta que él tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo. Y él me dijo: ‘me ibas salvando de esa manera’ Sin saber lo que él hacía pero yo sabía que hasta que él no saliera yo no me iba a mover de ahí”, comentó emocionada la hija de Diego Maradona.

“Otra que me acuerdo es cuando él hizo la campaña ‘Sol sin droga’, que era la primera vez que hablaba de cómo comenzó a consumir y cómo era su vida con respecto a la droga”, recordó.

Y siguió: “Yo era muy chica, tenía 6, 7 años y le pregunté a mi mamá y mi papá si podía presenciar la nota. Mi mamá dijo no, porque no era un vocabulario para una nena de mi edad y mi papá le dijo SI, ‘si lo va a leer y va a salir en todos lados, mi hija perfectamente puede estar al lado mío’”.

Además, la actriz se refirió a las críticas que suele escuchar de su padre. “Sentí que lo defendí mucho pero no lo siento como una carga para nada, y lo sigo haciendo. Con sus errores y sus fallas cada día lo admiro más. Que nadie venga a criticarlo”, sentenció.

Sobre lo que significa la cocaína en su vida, dejó en claro que “Cuando escuchaba la palabra cocaína de chica me ponía nerviosa. No sabía qué hacer y ahora no hay nada que tenga más claro que quiero tenerla lejos, en mi vida y en la vida de las personas que se relacionan conmigo. No me da curiosidad probarla. Tiene que ver con mi historia de vida, yo lo vi sufrir y pelear contra eso, con todas sus armas”.

“Mucha gente me decía ‘no sos la mamá’ pero yo sentía que lo podía ayudar, yo lo podía sacar como no lo podía sacar nadie… era mi papá y yo para que él estuviera bien hacía cualquier cosa. Mi rol fue ese”, reflexionó.