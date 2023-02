Napoli removió la estatua de Maradona de su estadio y causó controversia

La estatua de Diego Armando Maradona en el estadio de Napoli, donada por el escultor Domenico Sepe al Municipio, nunca volverá a este recinto por una insólita razón.

Tras muchas idas y vueltas para encontrarle el lugar adecuado y finalmente una de las estatuas de Maradona (la otra es la que posee el pie izquierdo de oro) que se encuentra en las inmediaciones del estadio del Napoli ha sido devuelta a su escultor.

La estatua de Maradona

El Ayuntamiento de Nápoles, mediante una resolución, explicó que no podía aceptar la donación de Sepe en relación al valor de la obra, que sería superior a las posibilidades de gasto del donante. Además, la Administración explicó que se garantizaría al artista una visibilidad que también podría ser atractiva para otros artistas y, por tanto, se menoscabaría el respeto al principio de imparcialidad. Por su parte, el poder judicial parece haber abierto una investigación para ver con claridad y el pequeño pueblo de Casalnuovo está dando un paso adelante para comprarlo.

De acuerdo con el periódico Il Mattino. “El trabajo ofrecido como donación - lee la resolución del 16 de febrero del Municipio de Nápoles - incluso frente a su valor no modesto, puede exponer a la administración municipal a acciones de reducción y a una obligación alimentaria ni siquiera cuantificada”.

No sólo que “la instalación de la obra en el estadio de Maradona parece capaz de devolver al donante un importante beneficio en términos de prestigio y visibilidad; tal utilidad, además de chocar con la típica gratuidad de la donación, puede resultar atractiva y discutible por parte de otros artistas y, en consecuencia, exige el respeto del principio de imparcialidad y el recurso a los procedimientos de prueba pública”.

La estatua de Maradona a las afueras del estadio del Napoli

La palabra del artista que creó la estatua

Domenico Sepe expresa “profunda amargura por esta situación. Me siento ofendido por la parte en la que se supone que puedo recibir fama de la obra, como si fuera el último en llegar, comenzó el artista.

“Esto es nuevo para mí, si hubiera investigaciones yo estaría al tanto, me habrían convocado, escuchado. Nada de esto sucedió. Si se encuentran deficiencias, ciertamente no me conciernen a mí ni a mi trabajo”. Y aunque aún no se ha decidido el destino de la estatua, ya hay quienes están dispuestos a comprarla. “Si Nápoles no lo quiere, lo compramos. Casalnuovo está dispuesto a comprar la estatua de Maradona y colocarla en la ciudad”. Así lo afirmó el alcalde Massimo Pelliccia , subrayando que estaba “asombrado” por la devolución de la estatua de bronce al artista Domenico Sepe por parte del Ayuntamiento de Nápoles.