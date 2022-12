Pelé y Maradona: cómo se conocieron, las chicanas y la paz que firmaron jugando al fútbol en televisión

Luego de años de chicanas, en 2005, la televisión argentina conseguía llevar adelante una reunión más que esperada por el mundo del fútbol: Diego Maradona recibía a Pelé, que falleció este jueves, en el programa que conducía en la pantalla del 13: “La Noche del Diez”.

En aquella ocasión, hablaron de fútbol, contaron varias anécdotas, cantaron y tocaron la guitarra y, como frutilla del postre, hicieron jueguitos con la cabeza.

“El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted”, le dijo Diego a su entrevistado. Pasaron varios segundos sin que la pelota tocara el suelo y le pusieron fin al intercambio con un abrazo, concientes de la imagen que estaban dejando para la posteridad.

La entrevista duró alrededor de 30 minutos y en ese contexto hablaron del pasado y hasta cantaron tango. Cada uno le firmó al otro la camiseta de su Selección, dejando atrás los intercambios polémicos de otra época y dejando en claro que, por el contrario, los unía el fútbol y una linda amistad.

Entre las anécdotas no quedaron afuera recuerdos como el bidón de agua que tomó Branco en el partido de octavos de final de Italia 90. Asimismo, en un pasaje más serio, hablaron sobre el problema de Edinho, el hijo de Pelé, con las drogas.

Cuando Maradona murió, Pelé le dedicó unas hermosas palabras: “Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que voy a golpear el aire sin estar celebrando un gol. Pero sí para poder darte otro abrazo”.

Asimismo, tras la reciente consagración de Argentina en Qatar, Pelé felicitó mediante redes sociales al equipo y afirmó: “Seguramente Diego está sonriendo ahora”

Cuándo se conocieron Maradona y Pelé

Maradona siempre había querido conocer a Pelé: la primera vez que el brasileño salió campeón del mundo, Diego ni siquiera había nacido. Cuando el zurdo de Fiorito salió campeón con la Selección Sub 20 de César Menotti, en el Mundial de Japón 1979, su deseo se concretó. Fue el 9 de abril, en la residencia de Pelé en Copacabana, Rio de Janeiro.

Diego y Pelé, en uno de sus primeros encuentros.

La revista El Gráfico estuvo en la organización de la reunión. Maradona se tomó el vuelo rumbo a Río a las apuradas, luego de terminar el partido que jugó con Argentinos en el estadio Tomás Adolfo Ducó ante Huracán. “Me conformo con que me dé cinco o 10 minutos”, decía por entonces Diego, a sus 19 años. Pero fue mucho más: hablaron por horas, se hicieron regalos y hasta improvisaron una guitarreada.

El día que Pelé quiso a Maradona para el Santos

El brasileño admiraba tanto a Maradona que hasta había querido llevarlo al Santos. Fue en 1995, cuando el argentino estaba suspendido por la FIFA tras haber dado positivo de efedrina el control antidoping en el Mundial de Estados Unidos. Por aquel entonces, dirigía Racing y le llegó la sorpresiva propuesta.

Pelé y Diego Armando Maradona reciben distinciones en Italia, en marzo del 1987. (AP)

Se trató de una “operación frustrada”. El objetivo de Pelé era llevar a Diego para conseguir algún título y terminar con años de cero cosecha. “Se espera que el jugador Diego Maradona, de 33 años, firme un contrato definitivo con Pelé Sports & Marketing la próxima semana. El director del proyecto de la compañía, Roberto Seabra, de 53 años, dijo ayer que Pelé y Maradona deberían reunirse para firmar el contrato en la ciudad de San Pablo”, señalaba un medio paulista.

El contrato planificado era por dos temporadas a cambio de USD 4 millones. Finalmente, no fue posible llegar a un acuerdo y el 10 terminó regresando a Boca Juniors.

Las chicanas entre Pelé y Maradona

Maradona ya había levantado el trofeo más deseado en México y, entonces, las comparaciones con Pelé comenzaron a ser cuenta corriente. Los protagonistas, lejos de hacer oídos sordos, se hicieron eco de los dichos y colaboraban con el juego mediático. “Pelé es un fenómeno, pero cuando salían a la cancha yo seguía a Rivelino”, aseguraba de modo picarezco el 10. En tanto, Pelé no se quedaba atrás: “Maradona es un gran jugador, pero no patea con la derecha y no hace goles con la cabeza. El gol más importante con la cabeza fue con la mano”.

Maradona y Pelé en "La Noche del Diez".

Así, la relación empezó a tensarse y las frase se pusieron cada vez más fuertes y fuera de lugar: “Pelé debutó con un pibe y le pegó a la mujer”, “Es un esclavo y le vendió el corazón a la FIFA”, “Que vuelva al sarcófago” o “Dice que es el Bethoveen del fútbol, yo soy el Keith Richards, el Bono del fútbol. Cuando se le cruzan las pastillas dice estupideces”, eran solo algunos de los dichos de Maradona para con el brasileño.

Por su parte, Pelé contraatacaba, pero sin salirse del fútbol: “Amigos argentinos, primero definan quién es el mejor en su país y después, quién es el mejor del mundo. Para mí (Alfredo) Di Stéfano era más completo”.

Todas aquellas discusiones quedaron zanjadas cuando firmaron una tregua en televisión abierta y de la mejor manera: jugando a la pelota en “La Noche del Diez”, en 2005.