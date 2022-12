Lo buscaban en Rosario por una foto que se sacó con Diego Maradona y apareció 41 años después

Hace días una incógnita desató una gran campaña de búsqueda en las redes sociales. Liliana, una mujer que estuvo en el momento y lugar precisos, había accedido al pedido de un chico que le rogó que lo fotografiara junto a un joven Diego Maradona en Mar del Plata en el año 1981, pero no logró reunirlo con la foto hasta 41 años después: este jueves la fotógrafa y el pibe se reencontraron y tuvieron una divertida charla sobre ese día.

El reencuentro fue posible gracias a “Proyecto Pelusa”, una iniciativa que busca homenajear a Maradona a través de los ojos de los propios hinchas, que colaboran con fotos tomadas por ellos mismos. A ellos fue que acudió Liliana para ver si podía encontrar al adolescente que aquel día le pidió ese fotón.

“En 1981 organicé mi primera vacación a Mardel, venía desde Plaza Huincul. Medio de casualidad, paso por el Hotel Dos Reyes y veo que toda la delegación de Boca estaba ahí. Por esos días, estaba la noticia que Maradona pasaba a Boca, así que me paro en la vidriera a mirar y, efectivamente, lo veo adentro del hotel. Me pongo a pedir una foto contra el vidrio y dos guardaespaldas dicen que no con la mano, pero Diego les dice que me dejen entrar. Entré, me saqué la foto y salí, pero la felicidad fue tan grande que no pude irme de la vereda”, comienza contando Liliana.

Y continúa: “Cuando Diego sale y quiere subirse a un auto, se acerca este chico que tendría unos 13 o 14 años y rogándome casi llorando me suplica: ´¡por favor, sacame una foto con Diego!´. Sin dudar lo hago, y el chico me da su dirección de Rosario para que se la envíe cuando revelara el rollo. El tema es que por falta de dinero demoré tanto en revelarlo que perdí todos los datos de ese chico. Siempre quedé pensando en que ese chico todavía debe de estar esperando esa foto”.

Quién es el joven de la foto con Diego Maradona

Afortunadamente, alguien lo conocía. Su nombre es Carlos y vive en Brasil, donde conduce un emprendimiento gastronómico propio. Gracias a la tecnología, ambos pudieron volver a hablar de ese día y revivirlo en la memoria.

“Tenía 14 años, 14 para 15. Había ido a ver a Queen, que justo tocaba en Mar del Plata en marzo, por eso creo que fue el 1 o 2 de marzo del ‘81″, contó Carlos en un vivo de Instagram organizado por Proyecto Pelusa.

“Se hablaba en todos los diarios del pase de Maradona a Boca. Asique me mande al Hotel Dos Reyes y afuera habia un monton de gente. Pasé al hotel como si fuera un huésped y estaban todos los jugadores abajo. En un momento todos salieron a tomarse un taxi, yo salí atrás de Diego, lo agarré del brazo, le pedí por favor la foto y lo abracé; Liliana me vio y le pedí la foto. No me acuerdo bien qué le dije pero me acuerdo que le pedí la foto y 41 años después llegó”, contó entre risas.

La reunión fue vía Instagram Foto: @proyectopelusa

Además, aclaró que si bien la campaña se originó en Rosario, él es de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Quizás por eso la foto tardó tanto en llegar: “Creo que le di mal la dirección a Liliana”, reflexionó y agradeció a la mujer que, a pesar del tiempo, sintió la necesidad de darle la foto.