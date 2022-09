Violencia en una escuela de Corrientes: era su cumpleaños y sus compañeros lo dejaron con traumatismo de tórax

El miércoles pasado, un adolescente fue golpeado por sus compañeros de la Escuela Normal de Esquina, en Corrientes. Era el día del cumpleaños del menor de edad cuando sus pares lo recibieron con patadas y piñas.

La declaración de la madre del adolescente

En diálogo con Radio Dos, Miriam Itatí, la madre del estudiante de 16 años, contó que “ayer era su cumpleaños y en la escuela le pegaron salvajemente como saludo del cumpleaños. Le rompieron el teléfono, el guardapolvo y el auricular”, detalló.

Alrededor de 15 compañeros agredieron al hijo de Miriam y le provocaron traumatismo de tórax y fuerte dolores de cuerpo. “Me mandó un mensaje para que lo vaya a buscar a la escuela. Cuando llegué él tenía golpes en la cintura, sólo atinó a agacharse y taparse la cabeza”, declaró la mujer.

Este caso de bullying ocurrió en la Escuela Normal de Esquina, Corrientes. Foto: Escuela Normal de Esquina

Por su parte, las autoridades de la unidad educativa comunicaron que van a accionar en el asunto, por lo que se denunció en la Comisaría de la localidad. “Es muy injusto lo que hicieron por él, esa no es la manera de festejar, ahora tiene una angustia impresionante, no puede ni hablar”, manifestó Itatí. “Dejo en manos de la justicia, dejo en manos de los abogados a ver qué me dicen y cómo seguimos”, concluyó la mujer.

La hermana del joven también hizo su declaración al respecto: “no sé qué le pasa por la cabeza de los pibes de ahora. Tranquilamente lo podían haber dejado en peores condiciones, como muchos otros chicos que son víctimas de cosas como estas, ahora me pregunto ‘¿en los recreos no hay preceptores? ¿Cómo puede ser que pasen este tipo de cosas?’”, sostuvo la chica.