Una pequeña mendocina de 6 años es víctima de bullying y pidió no ir más a la escuela porque no aguanta las burlas de sus compañeros. La tía de la niña compartió en Facebook un video en el que la menor llora desesperada, y el pedido de ayuda de la mujer se viralizó en las redes.

La situación que padece la niña se conoció este lunes, luego de que se volvió viral el desgarrador video en el que casi suplica no ir más a la escuela. La niña es de Tupungato y asiste a una establecimiento educativo de ese departamento, pero ya no quiere ir porque sus compañeros la tratan de “gorda”.

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda”, repite la niña en el video que grabó su tía. “Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, dice acongojada con la situación que la superó y la llevó a pedir ayuda.

“Mi Dios qué está pasando!!! No lo quería hacer público pero basta!!!. Ella es mi sobrina y le hacen bullying todos los días en la escuela. Tan solo tiene 6 añitos”, comentó Mariela, la tía de la menor.

“Los niños también sufren, pónganse todos en el lugar del otro”, agregó la mujer casi desesperada al hacer público en redes el padecimiento de la niña.

El video de la pequeña generó repudio y varios de los usuarios pidieron que se tomen cartas en el asunto. Pero no solo en el caso de ésta niña, sino en el de todos aquellos niños que sufren el bullying en las escuelas.

Agustina tuvo una crisis por las burlas de sus compañeros de escuela

Agustina es alumna de primer grado de la escuela Lindor Castillo de Tupungato. Y según publicó Los Andes, los padres tuvieron que llevarla al hospital porque entró en una crisis de llanto por lo que pasa a diario en la escuela y allí los profesionales le recomendaron suministrarle un “calmante”.

“Ella sufre bullying desde jardín”, aseguró la mamá de la nena. “No es una situación nueva, mi marido ya fue a hablar a la escuela. Pero la semana pasada volvió a llegar a casa destrozada. Grita que no quiere ir más a la escuela”, comentó al mismo medio la mamá de la niña.

Y agregó que “la maestra de Agus se ha portado bien, intenta contener la situación pero es difícil. Son 4 los niños que le hacen bullying, ya sabemos quiénes son pero yo no quiero generar más conflicto con los padres”.