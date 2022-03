El acto de violencia se dio a conocer por redes sociales, cuando el tío de la joven publicó lo que hace días viene sucediendo. La víctima se llama Ornela, tiene 15 años y está en 2do año de la Escuela Herminia Morales de Ramponi de Villa Nueva.

El día del hecho fue el 10 de marzo, entre las 17:30 y las 18 horas. Según el relato de la Érica, la mamá de la víctima, sucedió cuando estaban terminando la clase de Educación Física “Paran para tomar agua los chicos, se aparta un grupo de niños a buscar una pelota, con qué fin no lo sé. Ornela, mi hija, estaba tomando agua parada en la sombra y la profesora vio cuando venía el pelotazo hacía mi hija”.

Ahí recibió los primeros auxilios por parte de los directivos del colegio, pero estos no llamaron a Emergencias Médicas porque no cuentan con el servicio. “Llamaron al 911 por protocolo y una doctora que estaba de guardia las asistió telefónicamente para poderle cortar la hemorragia nasal que tenía”, agrega la mamá para Vía Mendoza.

En incidente violento también le rompieron los lentes que se ven el la foto. Foto: Gentileza

Al lado de la institución educativa funciona el Centro de Salud N°16 de Guaymallén, pero las autoridades no llevaron a Ornela a ser asistida por profesionales porque según su relato se niegan a atender a los estudiantes.

La mamá de la víctima, ni ninguno de los contactos de emergencias, fueron contactada por la Escuela cuando sucedió esto. Esperaron a que parara el sangrado, le preguntaron a la menor si podía irse sola y la acompañaron a la casa compañeros menores de edad.

Cuando llega a su hogar, la adolescente fue recibida por su abuela. “Llegó muy descompuesta, venía mareada y se acostó. El viernes me arrimé al Centro de Salud y no había médicos. Así que voy el día sábado, ahí le realizan estudios y me dicen que tiene fractura de tabique y cartílago hundido”, afirma Érica.

Previo a este diagnóstico, se realizó la denuncia por abandono de persona en la Comisaría N° 9 de Villa Nueva. Al saber el daño ocasionado por el golpe, las derivaron al Cuerpo Médico Forense, donde se constató el diagnóstico.

“El día martes, la llevo al especialista de nariz del Centro de Salud y me mandan de urgencia al Hospital Central para que la vean porque era para cirugía. Para levantarle el cartílago hundido, el día viernes 18 la operan” comenta.

Los días posteriores al hecho

Las autoridades mandaban mensajes para saber cómo seguía la joven, pero eran muy de vez en cuando. El 30 de marzo la directora llamó a la Érica, para decirle que se siente muy mal, apenada y que esto no suele pasar, pero había tenido problemas con las autoridades. Después de 20 días se dio la comunicación que debía haber existido el día del incidente.

El agresor que golpeó a Oriana, no recibió sanción alguna. Cuando realizaron el acta el chico manifestó que había sido sin querer, que no se dio cuenta del daño que le había hecho. Llamaron a la madre del menor para contarle lo sucedido y manifestó que no tenía ningún recurso económico para poder ayudar con los gastos de la joven.

Ornela es una joven muy inocente y tímida, según describe su familia. Ella había sufrido bullying en la primaria, pero nunca de este tipo de violencia. Según los compañeros que presenciaron el acto violento, el joven luego de que la golpeo se dio vuelta, se empezaron a reír y agredirla verbalmente.

Desde Vía Mendoza tratamos de contactarnos con la Regente y con la Directora del colegio, pero no se recibió respuesta alguna tras manifestarles que haríamos una nota sobre el hecho y darle la misma posibilidad de la parte damnificada.

Imagen para convocatoria del día viernes 1 de abril por parte de los estudiantes del colegio. Foto: Gentile

Este viernes 1 de abril los alumnos de la Escuela Rampolli realizarán una sentada afuera de la institución de 14 a 18 horas, porque quedaron muy preocupados con lo que sucedió. Apoyaran a Ornella con carteles y pidiendo que este terrible hecho no se vuelva a repetir.

Actualmente, la joven de 15 años, no tiene ganas de volver a ese colegio, Pidió explícitamente que quiere que la cambien porque tiene miedo. Además, deberá someterse a otra cirugía dentro de unos meses.