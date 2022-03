Durante la semana pasada se viralizó en un video a unas estudiantes del departamento de Lavalle que tuvieron un violento enfrentamiento en la puerta de un establecimiento educativo. Desde la Comisaria de la localidad junto con la DGE informaron que el estado de la joven agredida es que está en buenas condiciones.

Por otro lado, la Dirección General de Escuelas indicó que las jóvenes fueron sometidas a un protocolo que se lleva a delante cuando suceden esta clase de “inconvenientes”. Para esta ocasión accionó la Supervisión N°8 de las Escuelas Secundarias y comentaron de que se trata el procedimiento.

“Luego de que el equipo directivo tomara conocimiento de lo sucedido activaron el protocolo correspondiente. El mismo consiste en primera instancia contener a las adolescentes implicadas y generar un dialogó con ellas por separado. Luego, las autoridades se comunicaron con los padres y madres a cargo, intervino el personal del servicio de orientación de la escuela, se redactaron las actas y la directora habló con los estudiantes del curso al que asisten las jóvenes para concientizar y reflexionar sobre el episodio”, indicaron desde la DGE.

Por otro lado, se notificó a la Comisaria de la localidad de La Pega del departamento. Uno de los comisarios que trabajan en el lugar se ofreció a brindar sus servicios en los horarios de entrada y de salida de los establecimientos. La Municipalidad de Lavalle también ofreció su colaboración para contener este tipo de situaciones.

Desde la Dirección General de Escuelas quieren tratar la problemática del uso poco responsable de las redes sociales.

Además del protocolo que activaron con los alumnos de las institución el hecho también fue informado a los padres y madres que llegaron a la escuela a retiraron a sus hijos. “Se les comunicó que se realizará una reunión con el Consejo de Convivencia Escolar. Por otro lado, docentes de ambos turnos (mañana y tarde) se abocaron al tema de la no violencia y al uso responsable de redes sociales”, agregaron.

“El equipo directivo informó sobre la viralización de un video de la pelea. Se alentó a no reproducirlo y a denunciar en las redes sociales que contiene violencia gráfica. A su vez, se realizó una charla con padres/madres de la escuela en una reunión que, de hecho, ya estaba pautada desde que ocurriera la pelea. Allí se abordó el tema de la corresponsabilidad de adultos en la educación de los jóvenes”, concluyeron desde la Dirección.

Sobre la confrontación

Dos estudiantes de una escuela de Lavalle se volvieron virales tras protagonizar una fuerte pelea, en la que una de ellas, completamente violentada, propina fuertes golpes en la cabeza a la otra hasta dejarla inconsciente.

El hecho ocurrió el pasado lunes 21 de marzo, en la salida de la escuela 4-184 Carlos Alberto Masoero ubicada en la localidad de La Pega, del departamento de Lavalle. La pelea se produjo en una plaza aledaña y allí se puede ver a una adolescente propinando una feroz golpiza.

Luego de que el video llegara a varias redes sociales estudiantes de la escuela manifestaron que no es la primera vez que esta clase de peleas ocurre. “La escuela tendría que darnos charlas para que esto no pase desde el comienzo no una vez que el video se viralizó”, dice uno de los comentarios de Tik Tok donde se publicó el video.