Se filtraron los audios de unos estudiantes de un colegio en Cipolletti, Río Negro, en los que amenazaban con ir a la escuela con armas y asesinar a una compañera a la que le hacen bullying.

En su grupo de WhatsApp llamado “El 17″, los alumnos se burlaron y acosaron a una de las chicas que asiste a la institución educativa de CEM 17, enviándole memes, fotos y otros mensajes violentos. A pesar de que luego intentaron eliminarlos, se hicieron capturas de los chats y las difundieron.

Estudiantes de Cipolletti amenazaron con ir a la escuela armados y asesinar a una compañera. Foto: Germán Bernales Hinrichsen

Uno de los miembros del grupo -cuyo rango etario ronda entre los 13 años- propuso asesinarla: “¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?”. Frente a esto, Germán Bernales Hinrichsen, padre de la víctima, visibilizó lo ocurrido y se expresó desde sus redes sociales asustado e indignado por la situación que su hija tuvo que vivir.

“Uno de los mensajes habla de llevar un arma al colegio. Lo que potencia mi preocupación ante la liviandad de acción y posibles represalias contra mi hija y compañeros que denunciaron el hecho, como otros que no estaban de acuerdo”, comentó.

En uno de los audios difundidos se escucha a una chica decir: “Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de m...., que no me joda a mí, que le rompo toda la cabeza y los anteojos, que no me venga a huevear a mí”. Otra alumna, en respuesta a ese mensaje, agregó: “Yo le voy a meter un tiro, así de corta, que se muera”.

“Crearon otro grupo de WhatsApp y comenzaron a eliminar los audios y mensajes escritos que los podría comprometer, pero se lograron capturar imágenes y audios antes de ser borrados. También existe otro audio dónde una alumna le dice a sus compañeros que si alguien sabe la dirección de mi hija para hacer algo ilícito en su casa”, redactó el hombre.

La violencia que sufre la alumna viene de hace tiempo. Bernales Hinrichsen contó que dos semanas atrás, en medio de una clase de educación física, uno de los compañeros de su hija le arrojó una pelota en su cara, rompiéndole los lentes. Sin embargo, el profesor minimizó lo ocurrido. Según informó, desde la escuela le indicaron que llamarían a los padres de los demás alumnos.