Un niño de 9 años de Río Gallegos, Santa Cruz sufre de acoso escolar, pero las autoridades de la institución no tomaron ninguna medida al respecto. Cuando su madre se enteró pidió tener alguna respuesta sobre el maltrato que recibe diariamente su hijo.

Aaron, el nene que sufre bullying, empezó a recibir mensajes ofensivos a través de WhatsApp por parte de sus compañeros. Según relató Gabriela Ferreyra, la madre del menor, le escribían cosas como “Aaron es gay” o “negro” como insulto.

En diálogo con La Opinión Austral, la mujer contó que su hijo “con tan sólo 9 años llegó el día viernes de la pileta y empezó a recibir mensajes” como los que ella mostró en las redes sociales. “No sólo eso, cuando vimos esos mensajes se largó a llorar angustiado y cansado de esta situación”, expresó ella.

Ante la tristeza que vive el niño, Gabriela decidió mandar un mensaje al grupo de WhatsApp de los padres de los alumnos para saber quién era el que le escribía esos horribles textos, pero nadie respondió.

Un niño de 9 años es víctima de acoso escolar en Río Gallegos Foto: La Opinión Austral

La mujer hizo el reclamo a las autoridades de la unidad educativa por la forma en que tratan a su hijo dentro del aula, pero hasta el momento nadie hizo nada al respecto tampoco. “Es un nene al que no le gustan las discordias, no quería contarlo porque le decía a sus seños y no hicieron nada”, dijo la madre.

Aunque Gabriela le dijo a su niño que deje de ir a la escuela si sentía la presencia como un calvario, Aaron le respondió que debía seguir yendo porque tiene que estudiar.

Con mucho dolor, la mujer se preguntó “por qué su hijo tiene que estar aguantando a estos nenes maleducados”. Gabriela afirmó que “la educación viene de la casa”, por lo que si “esto sigue sucediendo en las escuelas y con nenes de tan corta edad. ¿Cómo le tengo que enseñar a mi hijo a defenderse? Si a él la violencia no le gusta ni lo criamos de esa manera”.