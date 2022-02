Un terrible hecho de bullying y acoso infantil se vivió en el Club Añelo de Neuquén. Dos niños de 13 y 14 años se agredieron y sus compañeros los grabaron. Se supo que uno de ellos sufría bullying y debió comenzar con tratamiento psicológico. Su familia denunció al club y al entrenador.

“Es una situación bastante terrible, nuestro hijo nunca nos contó nada, se lo callaba todo. Nos enteramos cuando vimos el video en el diario”, contó a LM Neuquén, Luis, papá del nene de 12 años agredido.

Días atrás se difundió un video en el que dos niños enfrentándose. Uno agredió física y verbalmente al otro y lo golpeo reiteradas veces, mientras que sus compañeros alentaban la pelea desde afuera. “Lo que sucedió el fue el desencadenante de siete meses de bullying por parte de ese chico a mi hijo”, indicó el padre del menor.

Según indicaron los compañeros de los nenes, el agresor se burlaba del cuerpo del nene agredido y no dejaba de repetirle: “Gordo, no servís para nada, por eso el entrenador nunca te pone para jugar”. Pero Luis, el padre del niño apuntó contra el entrenador: “El responsable de lo que pasó es el entrenador, él vio todo este tiempo lo que pasó y nunca hizo nada. Él era el adulto a cargo de los chicos, era el primero que tenía que parar todo esto”.

La lucha de los padres para proteger a su hijo victima del bullying

La familia del menor agredido decidió buscar ayuda psicológica para su hijo: “Cuando vimos el video le preguntamos y él no nos quería contar, lo llevamos al médico y tenía golpes en las costillas y otras partes. Como no quería hablar del tema con nosotros buscamos ayuda con un psicólogo y radicamos la denuncia”, indicó su padre.

Los padres realizaron la denuncia penal. Fue ahí cuando escucharon el terrible acoso que vivía su pequeño hijo desde hacía unos siete meses. “Estuvo desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche más o menos para poder hablar. Fue terrible”, señaló su papá.

La respuesta del Club donde el niño fue víctima de bullying

Cuando ocurrió la agresión, los niños se encontraban sin la supervisión de un adulto en el Club Añelo. No estaba el técnico encargado del grupo, quien, se habría enterado del hecho recién cuando el video fue difundió, informaron desde el portal Río Negro.

El presidente del Club Añelo, dijo en diálogo con radio Municipal 90.7 que “no se avala este tipo de violencia. Nos enteramos esta mañana, lo hablamos con el profe de la categoría y contó que cuando llegó los chicos no estaban peleando y entrenaron normal”.

Según explicó el titular de la institución, lo que sucedió fue una “situación irregular” en la que no se cumplieron ciertas pautas. Sin embargo hizo más hincapié en el hecho de que los niños ingresaran al predio sin supervisión que en el terrible episodio de violencia. “Los chicos tienen claramente indicado que no ingresen al predio si no están los profesores. Ellos saben que no pueden estar. Convocamos a los padres a los chicos que formaron parte de la pelea y va a haber sanciones”, aseguró.

Sin embargo, cuando la familia hizo la denuncia y se acercó al club para presentar la queja formal contra el entrenador y tratar de contactarse con la familia del niño agresor no tuvieron respuesta. “Las autoridades del club no hicieron nada, este hombre es un maltratador con los chicos y lo tienen ahí. Intentamos que nos contactaran con la familia del otro nene y no quisieron”, expresó el padre del menor.

Debido a esta situación, el papá del nene decidió difundir la terrible situación que atravesó y sigue atravesando su pequeño hijo, sobre todo para que los casos de bullying se visibilicen y los adultos tomen cartas en el asunto.