La escuela se ha vuelto un lugar incómodo para su hijo, que sufre un bullying que continúa luego en su celular, de acuerdo a la denuncia de esta madre que reclama que las autoridades escolares de un establecimiento de barrio Las Flores no le dan respuestas, dice.

El chico tiene 11 años y padece el hostigamiento de cuatro compañeras, por lo que la madre ha pedido que las autoridades escolares intervengan a lo ella asegura sólo le respondieron con “darle el pase”, para cambiarse.

“Yo no sabía lo que le pasaba, me entero después”, comentó la mamá en diálogo con Arriba Córdoba de El Doce, este jueves, y agregó que “escuché los audios y no podía creer que hablaran así de mi hijo”, en alusión a los mensajes que recibía el niño.

En el mensaje, una chica le dice al compañero: “Sos una tremenda mierda y me da asco sentarme al lado tuyo. Que es lo peor que me ha pasado. Yo te voy a buscar a vos, vos seguro vas a estar en el baño llorando. Y vos vas a ser el único que vas a estar llorando con la directora porque sos un maricón y no te la bancás”, le dicen.

Sin respuestas

Tras conocer estos episodios, la mujer reportó el hecho a los directivos de la escuela pero dice que le respondieron que “no se podían involucrar” debido a que se trataba de Whatsapp: “La directora y psicóloga escucharon los audios e hicieron de cuenta que no pasó nada”, protestó.

Tras esto, dice que la directora aseguró que lo de los audios “era todo mentira” y que le proponían “trabajar el uso responsable de redes sociales”, indicó.