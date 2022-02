Una adolescente de 15 años fue atacada por nueve compañeros a la salida de la escuela en Santiago del Estero, mientras se dirigía a su casa junto a su hermana mayor.

Según relató la mamá de la menor en diálogo con “El Liberal”, una parte del grupo atacó a su hija de 15 años mientras que la otra parte inmovilizaba a la mayor para que no pueda defenderla.

Como consecuencia del ataque, la víctima fue trasladada al Centro de Salud Banda. “Tiene un desviación en la nariz, tiene lesiones en el estómago a causa de las patadas que le dieron y hematomas en todo el cuerpo”, dijo la madre de la joven.

También contó que sus hijas intentaron realizar la denuncia en la Comisaría pero no se la tomaron por ser menores de edad. Finalmente, la denuncia la realizaron en la Comisaría 13 de Santiago del Estero.

“El único varón que estaba en el lugar filmaba cómo las atacaban”, dijo Ana, la mamá de las menores. Y agregó: “Se salvaron porque cuando la de 15 se estaba por desvanecer, un grupo de albañiles se acercó y las defendió”.

Indignada, la mamá de la menor contó que desde el Colegio Normal Banda le explicaron que “no podían hacer nada porque el ataque ocurrió afuera de la escuela”.

Por esta razón, expresó: “no sé si mandarlas o no porque no tengo garantías de nada sobre su seguridad. No sé qué les pueden hacer estas chicas. Exijo que la líder de esa banda sea expulsada del colegio”.