En Córdoba ya son varias las denuncias de casos de acoso escolar en instituciones públicas y privadas. En este oportunidad, una mamá acusó que su hija de 10 años sufre agresiones físicas y psicológicas de sus compañeros, pero que directivos del colegio le respondieron “que la cambie de escuela”.

La niña va a quinto grado de una escuela privada de barrio Alta Córdoba, y desde los siete años sufre bullying. “Mi hija está muy angustiada, ha empezado con dolores en el pecho. Actualmente no quiere ir al colegio pero de la institución me dicen que virtual no puede terminar”, explica la mamá al Show del Lagarto.

Sin respuestas de la institución

La mujer asegura que presentó una denuncia al colegio pero que las autoridades no quieren firmar el documento. Además, contó que la institución prohibió que contara la situación en redes sociales. Sin embargo, precisa que no le brindan soluciones: “Hasta la directora me dijo que si mi hija sufría y que si no se encontraba bien que la cambie de colegio”, agregó.

Su madre asegura que la menor ruega que la cambie de colegio, sin embargo, precisa que no encuentran vacantes en otras instituciones de la zona. “Me pidieron que fuera a una psicologa, está en tratamiento y ella me dijo que la controlara porque puede llegar a lastimarse”, contó al respecto.

“He hablado muchas veces al colegio para que se tratara la situación, pero no han hecho nada. Uno como papá no sabe qué hacer. Tenemos impotencia de que el colegio no hace nada”, cerró.