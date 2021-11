El niño de 8 años que sufrió una picadura de alacrán en un ataque de bullying por parte de sus compañeros fue cambiado de colegio. Geraldine, la madre del nene reconoció que fue él quien le pidió seguir sus estudios en otra institución.

Asimismo, la mujer contó que su hijo continúa con tratamiento psicológico por la situación traumática que vivió. “Como mamá ya no me sentía segura de dejar a mi hijo en manos de personas que no están capacitadas para manejar una situación de bullying, lo tuve que cambiar a mi hijo de colegio y está con tratamiento psicológico”, aseveró a El Doce.

En este sentido, Geraldine lamentó que el nene “tiene cambios de humor”, pero destacó que fue bien recibido en el nuevo colegio. “El colegio anterior nunca admitió que fue un caso de bullying, que ya venía desde antes en relación con su físico. Yo siempre estuve al tanto, hablé con la profesora, pero no se hizo absolutamente nada”, señaló.

Por último, la mujer remarcó que su temor “es que vuelva a pasar un episodio como este, y que no se tome conciencia de lo que ocurrió en ese momento”. “Sobre todo por las docentes, por el descuido que hubo hacia mi hijo, para que no se repita”, explicó.