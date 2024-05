La dura confesión de Ingrid Grudke sobre los abusos que vivió durante su carrera como modelo: “Si digo su nombre es un escándalo”

Ingrid Grudke ya es una de las icónicas modelos argentinas que sigue destacando en la actualidad con su figura y las rutinas de ejercicio que comparte en sus redes sociales, y es que lejos de las pasarelas sigue conquistando el corazón de sus fanáticos desde su rol como influencer.

Y, en esta oportunidad, la fisicoculturista confesó en un diálogo con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV) que fue abusada a sus 23 años: “De grande me di cuenta de que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso... el manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podes dar, y ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un ‘bueno, está bien’, y a veces era ‘este me molesta tanto que bueno, está bien, vení, vamos para el fondo y ya está, así me dejas de molestar’”.

Y con gran dolor, agregó que “un hombre te molesta mucho porque quiere salir con vos y, en realidad, solo quiere tener sexo con vos, y era como ‘no es que me gusta tanto, pero ya está’. Ahora lo pienso y me pregunto por qué dije que sí en ese momento. Es que ahora las mujeres hablamos, contamos... así, hablando con amigas, te das cuenta de que eso es un abuso también”.

Cuál fue el difícil momento que vivió Ingrid Grudke durante la filmación de un comercial

A modo de ejemplo, la modelo tomó un caso que vivió hace algunos años cuando fue citada a un casting y resultó ser la única joven que asistió: “Cuando llegué y no vi a otras personas, pensé ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la tuya. Actualmente si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”.

Y contó que “en un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé, y hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’”.