Ingrid Grudke cruzó dos tendencias furor de la temporada: jean y metalizados

Ingrid Grudke es una de las modelos más icónicas de Argentina. Con una importante trayectoria en las pasarelas más importantes del país y del mundo, supo ser embajadora de las marcas más destacadas de la moda.

La modelo, además, es reconocida por ser una gran influencia del mundo del fitness, en donde se prepara físicamente para competencias y se dedica a llevar una vida saludable y de mucho entrenamiento.

Ingrid Grudke posó con un outfit que se llevó todas las miradas Foto: instagram

En su perfil de Instagram, la top model tiene más de 500 mil seguidores con los que interactúa seguido y les recomienda tips de alimentación o consejos de belleza. También, a veces elige compartir sus looks que se destacan por la elegancia, y por lucir las prendas del momento, en un estilo marcado que sus seguidores siguen de cerca para imitarlo.

En esta oportunidad, la modelo eligió llevar dos de las tendencias de esta temporada: jean y metalizados. Para ello posó con un pantalón de jean que tenía plateado en la parte del frente y un minitop en color blanco.

INGRID GRUDKE REVELÓ LOS DETALLES DEL CAMBIO DE SU CUERPO

La modelo modificó radicalmente su estilo de vida y se ha convertido en una referente del mundo fit y de la buena alimentación. En su cuenta de Instagram brinda tips a sus seguidores y cuenta como fue su camino para esta transformación.

Ingrid Grudke habló acerca de lo difícil que es mantener este estilo de vida: “Muchos me dicen que tuve suerte que nací con esta genética, y sí, ciertas formas de los músculos, hueso, la altura, me lo dio la genética, pero mantener el cuerpo en este estado es pura decisión”.

Ingrid Grudke paralizó Instagram. Foto: instagram

“Hace un tiempo que tomé conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en la vida y por eso quiero tener un cuerpo ágil y funcional. Va más allá de lo estético. No crean que no me cuesta. Pero solo hago lo que tengo que hacer para tener un futuro con más libertad”, contó Ingrid Grudke en la publicación de Instagram.