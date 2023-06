Floppy Tesouro e Ingrid Grudke sacaron a relucir su costado más elegante al posar con unos brillosos looks

Floppy Tesouro al igual que Ingrid Grudke causa furor en las redes sociales donde ya acumula más de 1 millón de seguidores. A través de su cuenta oficial en Instagram, la artista tiende a compartir sus mejores looks que elige para disfrutar de su hija así también cumplir con los compromisos de su agenda laboral.

La modelo y artista se mostraron cercanas en más de una ocasión públicamente en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Floppy Tesouro

En esta oportunidad, Floppy no apareció sola ante el lente de la cámara que la retrató sino se mostró junto a la modelo, Ingrid Grudke, una de las más reconocidas en el ambiente de la indumentaria y el modelaje nacional. Ambas lucieron esplendidas con imponentes looks compuestos por prendas de tela brillosas que no pasaron desapercibidas.

Los impactantes outfits con los que Floppy Tesouro y Ingrid Grudke se robaron los suspiros de todos

De esta manera, en la imagen que Floppy compartió en su cuenta de Instagram se pudo apreciar que ambas lucían outfits de tela brillosa que lejos de pasar desapercibidos, causaron gran impacto en la red social.

Por su parte, Tesouro optó por un top beige de tiras angostas cruzadas al rededor de su cuello que permitieron apreciar su plano abdomen y que, por supuesto, sujetaron la prenda a su trabajado cuerpo. Finalmente, la artista completó el look con unas finas sandalias que combinaron en color del top así también del short decorado con un tramo de tela encaje en tono champagne.

La modelo y la artista posaron juntos para la cámara y compartieron la postal en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Floppy Tesouro

En cuanto a Ingrid, en la postal se observó que ella llevaba un top beige, al igual que Tesouro aunque su micro top era strapless y su confección no era de forma corazón sobre el área del busto sino más bien rectangular. Esta prenda fue complementada por un culote en tono champagne del cual colgaba una larga cola de encaje amarillo pastel que, como no podía ser de otra manera, yació sobre el piso del salón.