¡Infartante!: Ingrid Grudke le hizo frente al frío y posó con una microbikini color nude

Ingrid Grudke sigue conquistando las redes sociales con su estilo inigualable. Esta vez, lo hizo desde las paradisíacas playas de Miami Beach, donde lució una microbikini que dejó a sus miles de seguidores sin aliento.

Encaje y total denim: Ingrid Grudke posó con un outfit que se llevó todas las miradas Foto: instagram

La rubia no deja de sorprender con sus audaces apuestas de moda, y en esta ocasión no fue la excepción. Ingrid Grudke eligió un conjunto de dos piezas de alto impacto que resaltaba su escultural figura. El corpiño triangular, con múltiples tiritas criss-cross que se cruzaban en el pecho, aportaba un toque sensual y moderno. La bombacha, por su parte, era diminuta y colaless, completando un look perfecto para disfrutar del sol y el mar.

Ingrid Grudke en Miami Foto: instagram

Fiel a su estilo espontáneo y natural, la modelo compartió las fotos en su cuenta de Instagram sin filtros, bajo el título: “Unos días en Miami con amigos que son mi familia disfrutando de todo #sinfiltros en todo sentido”. La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios, donde sus fanáticos elogiaban su belleza y su figura envidiable.

Ingrid Grudke se ha convertido en una verdadera referencia de moda para miles de personas, demostrando que la belleza no tiene edad y que siempre es posible sentirse segura y radiante con cualquier look.

Ingrid Grudke en Miami Foto: instagram

¿Quién es el nuevo novio de Ingrid Grudke?

La modelo está en pareja desde hace seis años con Martín Colantonio. El empresario marplatense tiene bajo perfil, y, al igual que su pareja, es fanático de los deportes y de llevar un estilo de vida supersaludable. En Mar del Plata, el novio de Ingrid es dueño de un parador gastronómico. Ahí mismo fue donde conoció y se enamoró de la modelo, en 2018.

Martín Colantonio, el novio sexy de Ingrid Grudke

Ambos conviven entre Buenos Aires y Posadas, donde la pareja tiene una heladería y franquicia de Lucciano´s. En más de una ocasión, la modelo afirmó que nunca deseó casarse.