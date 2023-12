Ingrid Grudke paralizó Mar del Plata posando con una microbikini bicolor

Ingrid Grudke logró consagrarse como una de las celebridades argentinas más conocidas. A lo largo y ancho del país ha sabido conquistar corazones, gracias a su belleza y carisma que la llevaron a ser considerada como una de las modelos más talentosas del país.

Con una importante trayectoria en las pasarelas más importantes del país y del mundo, Ingrid supo ser embajadora de las marcas más destacadas de la moda. Ahora también se dedica al fisioculturismo, por eso también en las redes sociales no duda en compartir sus mejores fotos y consejos fit.

Ingrid Grudke se mantiene al día con sus seguidores

En esta oportunidad, la rubia compartió un video en el que se la puede ver en las playas de Mar del Plata posando con una microbikini bicolor.

“Hoy 7:30 de la mañana en Mar del plata. Disfruto tanto del hoy y ahora cada momento que me brinda la vida lo disfruto con intensidad, los lugares, en familia, amigos y con la gente que me rodea en ese momento. El mundo está para conocerlo! Exprimirlo! Disfrutarlo y es lo que hago cada día que me levanto”, escribió.

Ingrid Grudke reveló los detalles del cambio de su cuerpo

La modelo modificó radicalmente su estilo de vida y se ha convertido en una referente del mundo fit y de la buena alimentación. En su cuenta de Instagram brinda tips a sus seguidores y cuenta como fue su camino para esta transformación.

Ingrid Grudke y el cambio en su alimentación

Ingrid Grudke habló acerca de lo difícil que es mantener este estilo de vida: “Muchos me dicen que tuve suerte que nací con esta genética, y sí, ciertas formas de los músculos, hueso, la altura, me lo dio la genética, pero mantener el cuerpo en este estado es pura decisión”.

“Hace un tiempo que tomé conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en la vida y por eso quiero tener un cuerpo ágil y funcional. Va más allá de lo estético. No crean que no me cuesta. Pero solo hago lo que tengo que hacer para tener un futuro con más libertad” contó Ingrid Grudke en la publicación de Instagram.