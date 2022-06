El lunes 13, una escuela de La Plata registró un nuevo caso de bullying que terminó con un estudiante internado. El adolescente de 15 años fue agredido por un compañero de la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas.

En diálogo con 0221.com, Gonzalo Pocino -padre de la víctima- se expresó angustiado por la situación: “Esto es una guerra, los niños salen maltratados y en el caso de mi hijo la institución hizo ‘abandono de persona’”.

El hombre se refirió a que no es la primera vez que el joven sufre maltratos físicos en la institución educativa. Este caso despertó la preocupación de la comunidad educativa, pues además de su gravedad, esta fue la sexta vez que lo golpearon en el aula en los últimos 15 días.

El ataque registrado el lunes habría sucedido en el baño del colegio. El mismo está ubicado en las calles 1 y 57. Como consecuencia de los golpes, dicho alumno debió ser atendido por médicos del SAME y trasladado en ambulancia al Hospital San Martín.

Golpearon a un estudiante de La Plata por sexta vez en dos semanas y fue internado. Foto: 0221.com

Pocino aseguró que desde 2019 hasta el día de hoy ha realizado cuatro denuncias contra el Albert Thomas por episodios de bullying: “Pero ninguna denuncia trajo soluciones, al contrario, la escuela me denunció a mi 17 veces porque yo no venía de la mejor manera a reclamar”.

Los agresores de su hijo son compañeros de él, estudiantes que lo vienen hostigando hace años y con los que comparte aula. En este sentido, el hombre resaltó la falta de responsabilidad y respuesta por parte de las autoridades.

Bullying en La Plata, una problemática que afecta a muchos estudiantes

Frente a esto, Pocino señaló que hay un sistema de violencia escolar dentro del establecimiento que preocupa mucho. Contó entonces que existe una página de redes sociales donde los alumnos se organizan y deciden a quién golpearán cada día.

A pesar de que el sueño del adolescente internado es ser arquitecto, se rehúsa a volver a la escuela. Dicha institución no ha dado ninguna contención al muchacho platense y su familia, por lo que su papá pidió el apoyo de otros padres para frenar esta violencia.

Si bien la evolución del joven es favorable, Pocino detalló: “Tiene lesiones en el cuello, le duele la cabeza y estamos esperando resultados de algunos estudios”. Aún así, el hombre señaló que su hijo terminará el ciclo lectivo de alguna forma u otra.

Los alumnos del Albert Thomas se organizaban para golpear a alguien distinto todos los días. Foto: (Imagen ilustrativa)

“Esto que sucede es triste y da miedo, porque no es la primera vez que pasa y no es mi hijo solo. No se trata de saber defenderse. Me gustaría ver si a vos te pegan y te maltratan todos los días, qué capacidad y fuerzas te quedan para defenderte”, aclaró, y para cerrar pidió: “Basta de bullying, por favor”.