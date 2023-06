Vegetti en la previa de Instituto - Belgrano: “Si hago un gol lo voy a festejar”

En la conferencia de prensa del clásico entre Instituto y Belgrano del próximo domingo, a las 19.30, en el Kempes por la fecha 22 de la Liga Profesional, hablaron los capitanes de ambos clubes. El del equipo Pirata, Pablo Vegetti, tuvo un paso por la Gloria y tiró una frase que seguramente le da un poco de picante a la previa.

El goleador y capitán celeste que, ante la pregunta de si iba a festejar un gol si le convierte a los albirrojos, no dudó y dijo: “Si convierto un gol lo voy a gritar, no considero que sea una falta de respeto. Hoy me debo a Belgrano”.

Pablo Vegetti volvió a brillar y Belgrano le ganó 3-1 a Banfield. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Además, agregó: “Considero que los goles se gritan. El respeto pasa por otro lado. Respeté a Instituto cuando me puse esa camiseta y la gente lo sabe, por eso me tiene mucho cariño”.

Vegetti y el funcionamiento de Belgrano en la previa a Instituto

En tren de análisis, Vegetti se mostró contento con lo realizado por Belgrano en su regreso a la Liga Profesional. “Siempre hay cosas que mejorar. En el funcionamiento estamos creciendo. De visitante todavía no hemos encontrado la manera”.

Vegetti y Jara, protagonistas en el triunfo de Belgrano sobre Banfield, por la fecha 21 de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En esa condición, aunque será en Córdoba, en el Kempes, el equipo de Alberdi enfrentará a la Gloria. “Instituto es un rival muy duro a pesar de que no se les estén dando los resultados. Esperemos que sea una fiesta”, pidió el goleador.

Belgrano y jugar de visitante con hinchada propia contra Instituto

A pesar de la irregularidad jugando de visitante, el condimento de jugar en Córdoba, en el estadio Kempes, ante Instituto le da otra tónica al clásico. Vegetti y los hinchas de Belgrano lo saben y por eso hay confianza para el partido.

Presentación del clásico Instituto vs Belgrano, en el Estadio kempes, de la ciudad de Córdoba. Foto: Pedro Castillo

“Jugar en el Kempes con nuestra gente va a ser diferente. En nuestra cancha tenemos un plus, nos hacemos fuerte. Son partidos que se ganan por detalles, y a veces la emoción juega más que lo futbolístico”, declaró Vegetti.

Y el mensaje final del goleador de Belgrano y de la Liga Profesional fue claro: “A la gente le digo que demos el ejemplo y disfrutemos sea cual sea el resultado. Que los protagonistas sean los que están dentro de la cancha. Es el único lugar donde se juega con dos hinchadas, Córdoba tiene que ser un orgullo”.