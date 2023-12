Una reconocida cervecería de Córdoba cumple 25 años y lo festeja con descuentos y una nueva variedad de IPA

Con tres franquicias y más de 80 empleados en Córdoba, Antares cumple 25 años y parte de sus festejos, serán en la provincia. La firma, que nació como un emprendimiento de amigos, se ha convertido en una de las productoras de cerveza artesanal más reconocidas en el país y sus sabores buscan traspasar fronteras.

Mariana Rodríguez, Leo Ferrari y Pablo Rodríguez fueron los pioneros de la firma, quienes instalaron en Mar del Plata el primer Antares (1998), con su fábrica de cervezas. Ese fue el puntapié inicial de la propuesta que unía cerveza, gastronomía y música en vivo. Hoy, tiene más de 60 bares en todo el país y produce seis millones de litros anuales.

Cervecería Antares festeja su 25 aniversario.

Antares llegó a Córdoba en septiembre de 2012 con Antares Nueva Córdoba. Cuatro años después, fue la apertura de Antares Cerro de las Rosas y en septiembre de 2017, de Antares Güemes.

CUÁLES SON LAS CERVEZAS MÁS ELEGIDAS POR LOS CORDOBESES

Francisco López, representante de Parador Antares, habló con Vía Córdoba y precisó cuáles son las variedades más consumidas por los cordobeses. “Los tres estilos más elegidos en el bar son IPA, porque tenemos a la mejor IPA del país, Lager y Barley Wine porque es el clásico de los que todos se desafiaron a tomar una cerveza más alcohólica”.

Por otro lado, Juan Manuel Passera, también referente de tres de las franquicias cordobesas, recordó el arribo de la marca en Córdoba y señaló: “La primera franquicia abrió sus puertas en el año 2012, marcando el inicio de una nueva era cervecera en la ciudad. En ese momento la cerveza artesanal no era tan conocida y nuestra propuesta se destacaba por ser única y novedosa”.

A diferencia del Parador, las variedades que más se consumen en zona norte de la ciudad son: “IPA, Kölsch y Honey, porque son cervezas que resaltan mucho en aromas y sabores, además de que tienen mucha calidad y una alta tomabilidad”, detalló Passera.

ANTARES Y SUS 25 AÑOS: UNA NUEVA IPA Y DESCUENTOS EN CÓRDOBA

Para celebrar su cuarto de siglo, Antares lanzó una nueva variedad de cerveza: la Micro IPA 25 años. “Es una cerveza cítrica, lupulada y de alta tomabilidad que se destaca por su color pajizo, su espuma blanca persistente y que, al no estar filtrada, posee un mayor carácter. Su aroma y sabor es a frutas tropicales, ananá, damasco y duraznos, mientras que su carga de alcohol es moderada (4%)”, explicaron desde la empresa.

Por otro lado, como parte de los festejos, se anunciaron descuentos y días especiales en los locales de Córdoba:

Parador Antares Nueva Córdoba: Happy Hour todos los días de 17 a 20 y por estos 25 años, los días de semana vamos a tener canillas del día con el 30% de descuento . Habrá DJ y regalos.

Parador Güemes: “Para festejar este aniversario vamos a tener una banda en vivo para disfrutar y que sea una fiesta. Además habrá Happy Hour de 18 a 20 hs. Todas las canillas tendrán un 30% de descuento después de las 20 hs., habrá un menú a precio promocional, brindis grupal y torta de festejo”, explicó Gimena Arrieta, franquiciada.

ANTARES Y SU DESEO DE TRASPASAR FRONTERAS

Actualmente, Antares produce seis millones de litros anuales y continúa con su plan de expansión: acaba de inaugurar un nuevo local en Santa Rosa, La Pampa, y a fin de año, será la apertura de un bar en el Mercado de San Telmo de Buenos Aires.

También, tiene previsto desembarcar en el exterior: “En general a los hobbistas no nos gusta hacer siempre lo mismo, vamos tanteando. Hay tantas cosas para probar. Lo importante es desafíarse. Hay que hacer cosas desde adentro, y como te salgan y eso es lo que hicimos desde nuestros comienzos. Este espíritu late fuerte en nosotros y es el que se terminó transformando en un atributo: si no innovás no sos una cervecería artesanal”, destacó Mariana Rodriguez.