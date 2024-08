Se confirmó quién ocupará el lugar de Jorge Cuadrado en Arriba Córdoba

Luego de la celebración de los 20 años de Arriba Córdoba, su conductor Jorge Cuadrado confirmó que se despide del programa. Luego de una semana repleta de homenajes, el mismo periodista hizo oficial quién ocupará su lugar en el noticiero matutino.

Jorge Cuadrado anunció que se va de Arriba Córdoba

“El viernes va a ser mi último programa de Arriba Córdoba”, anunció Cuadrado en el inicio de la semana. Pero al mismo tiempo, expuso su duda: “Es probable que me esté equivocando... ¿Es la mejor decisión? no lo sé. El programa no tiene por qué ser distinto”.

Euge Quevedo y "Kesito" Pavón sorprendieron a Jorge Cuadrado "Arriba Córdoba". (Captura de pantalla).

Entre los motivos, no dio uno preciso pero contextualizó: “Llega un momento de la vida, en que me empecé a preocupar más por lo que decían los análisis y no por la planilla de rating”. Finalmente, hizo un breve adelanto de quién sería su reemplazante y sólo deslizó: “En mi lugar viene un amigo, hermano de muchos años. Este lugar seguirá bien resguardado”.

Quién ocupará el lugar de Jorge Cuadrado en Arriba Córdoba

Finalmente, en la última emisión de Arriba Córdoba con Jorge Cuadrado al frente, se confirmó que su lugar será ocupado por Eduardo “Lalo” Freyre, quien es su compañero en Telenoche.

Lalo Freyre tomará el lugar de Jorge Cuadrado en Arriba Córdoba.

Emocionado por lo que significa, el comunicador aseguró que el reemplazante elegido es la persona acorde para la labor. “Es el indicado para esto por su honestidad”, afirmó en un hecho que calificó como “pasar el testimonio”.