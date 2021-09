El sábado por la tarde dirigentes de Belgrano y funcionarios de la Municipalidad de Córdoba celebraron el cambio de nombre del pasaje Lanter, que pasó a llamarse Miguel Dellavalle. Pero el cambio molestó a algunos vecinos entre los que se encuentra el periodista Ramón Gómez porque ahora deberán actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

//Mirá también: Belgrano se fue a Tucumán obligado y con dos cambios

“Estoy con bronca y dolido. Concejales de la ciudad y el club Belgrano, encabezados por su presidente Luis Artime, cambiaron el nombre del pasaje Lanter por un jugador de Belgrano como Miguel Dellavalle que jugó en 1921, que fue a la selección argentina, y nadie de hoy conoce”, indicó de Ramón Gómez.

“Los ediles de la ciudad, como trabajan, y se dedican a presentar miles de proyectos para los vecinos, pero no se olvidan de quedar bien con Artime. Para ponerle el nombre de un jugador al pasaje no le preguntaron a ningún vecino. Ahora, todos los vecinos tenemos que hacer la documentación nueva. Sólo falta que cambien el nombre del barrio Alberdi por el de Artime. Concejales laburen por los vecinos. Repudio este atropello a los vecinos del pasaje Lanter que no merecemos este atropello por parte”, continuó el periodista.

//Mirá también: Pablo Vegetti y el Belgrano que se la juega en Tucumán: “Es un partido bisagra”

“Ningún vecino fue consultado. Hay varios que no aceptan este nombre en el pasaje porque yo voy a decir que vivo en el pasaje Lanter hace 40 años y no lo van a cambiar”, concluyó.