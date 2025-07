“Uvita” Fenández y Belgrano: qué siente ante las exigencias y el festejo que le piden de un ex goleador

A casi un año de su llegada como refuerzo, de los principales en el mercado y con el pase más caro en el historial de Belgrano, Nicolás Fernández muestra su repertorio de delantero peligroso y con gol, para ganarse el reconocimiento de los hinchas.

“Vengo laburando bien hace años y siempre me mantuve en las posiciones de arriba en la tabla de goleadores. Ojalá que este año sea muy bueno en lo grupal, más allá de lo individual”, se ilusionó el “Uvita”, en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Belgrano recibió a Defensa y Justicia por la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Belgrano debuta este sábado en el Torneo Clausura de la Liga, frente a Huracán en Parque Patricios a las 18.30, y el delantero está enchufado.

“Hicimos una buena pretemporada, un buen trabajo y queremos tener un mejor semestre, porque el primero no fue lo que esperábamos. Me esfuerzo por andar bien, para aportarle al equipo", afirmó.

"Uvita" Fernández estuvo desde el inicio en el equipo titular y marcó uno de los goles (Prensa Belgrano).

“Siento que ahora tenemos más jerarquía. La llegada de ‘Licha’ (Lisandro López) y (Leonardo) Morales es muy buena para el grupo. Además, vamos a tener un muy buen banco de suplentes. Queremos sacarnos esa espina de perder algunos partidos por detalles. Tenemos equipo para dar pelea más arriba, para jugar cada partido como una final", enfatizó “Uvita”.

El marcador central, Lisandro López, es nuevo jugador de Belgrano (Prensa Belgrano).

BELGRANO, EL CHINO ZELARAYÁN Y EL LUIFA

“Belgrano me impactó desde que llegué, me movilizó. Me sorprendió el club que encontré, y se lo comenté a mi representante”, hizo el balance Nicolás Fernández del año que lleva en Alberid. Con un comienzo irregular, de menor a mayor.

Nicolás "Uvita" Fernández, en la cancha de Unión. (Belgrano).

“No me enojan los resultadistas, los que critican, me ha pasado recibir críticas y es parte del juego. Y nunca me achico, escucho el murmullo en las tribunas y soy muy fuerte a eso, me empodera más. Es para que uno despierte. El cariño que me da la gente de Belgrano es muy grande y me rompo el alma para devolverlo", garantizó.

Además de destacar a Franco Jara como compañero de ataque, como también lo es Lucas Passerini, destacó a Lucas Zelarayán: “El Chino es de otro nivel, con una técnica impresionate. Un top en el fútbol argentino”.

Lucas Zelarayán, de Belgrano, en el partido de Copa Argentina. (Prensa Belgrano).

Fue el goleador del primer semestre, pero apuntó: “Es importante que los defensores también hagan goles. Yo les decía, ché, cuándo nos salvan ustedes. Ahora Compagnucci tiene dos en dos partidos de la Copa Argentina... un fenómeno".

Belgrano enfrentó a Real Pilar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Golazo de Nicolás Uvita Fernández. (José Gabriel Hernández / La Voz)

No es dato mejor para “Uvita” que Luis Fabián Artime, actual presidente de Belgrano, es el goleador histórico del club. “El Luifa me habla todo el tiempo, saca la chapa de que fue goleador... En esa época jugaban parados je”.

Belgrano enfrentó a Real Pilar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Golazo de Nicolás Uvita Fernández. (José Gabriel Hernández / La Voz)

QUÉ FESTEJO DE UN EX GOLEADOR DE BELGRANO LE PIDEN

“Al Picante Pereyra y al Cuqui Márquez, que se reitiró hace poco, los amo. Desde antes, por que soy de Unión y los disfruté como hincha“, indicó Nicolás Fernández.

Nicolás Fernández sigue fino en Belgrano. Marcó el 1-0 ante Argentinos, en Alberdi. (Facundo Luque / La Voz)

“Ahora me piden que haga el festejo de la ranita, como el Picante, pero la verdad no me sale”, confesó el “Uvita”.