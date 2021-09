En otra jornada histórica para Belgrano como club, su equipo de fútbol femenino debutará a las 11 como local en el estadio Julio César Villagra ante General Lamadrid, por la tercera fecha de la Primera C de AFA, torneo en el que compite en calidad de invitado por sus logros deportivos.

El partido se disputará sin público, a raíz de la pandemia de coronavirus. Podrá verse en vivo a través de Canal Showsport y por el canal oficial de Youtube de Belgrano, ante la singular expectativa que despertaron las Piratas. Sobre todo tras su debut con goleada.

El plantel de fútbol femenino de Belgrano que este sábado se presenta en Alberdi. Twitter @Belgrano

La entrenadora Daniela Díaz hará un cambio obligado ante la lesión de Alejandra Server, zaguera central. Su lugar sería ocupado por Noelia Vassarotto, quien llegó esta temporada como refuerzo desde General Paz Juniors.

El resto del equipo sería el mismo que viene de vapulear por 7-0 a San Martín de Burzaco. En cuanto a la lista de concentradas, a la ausencia de Server se le suman la de Agustina Villarreal y la arquera suplente Giselda Nieto. Y fueron convocadas Ana Paula Arrascaeta (ex Barrio Parque) y Laura Tejeda (ex All Boys).