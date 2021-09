Belgrano asume una visita de riesgo este lunes a las 21.10, cuando enfrente a San Martín de Tucumán en la Ciudadela. Es el tercero en la tabla con 41 puntos, tres arriba del Pirata. Y con un ex Celeste entre sus filas, Marcelo Estigarribia.

//Mirá también: Expulsaron al socio de Belgrano autor de la agresión en el partido con Almirante Brown

“Depende de nosotras hasta el final y el lunes quiero ganar”, remarcó el delantero que llegó como refuerzo de la mano de Ricardo Caruso Lombardi, y se fue aunque tenía seis meses más de contrato. De eso también habló en una entrevista con Radio Sucesos.

//Mirá también: Belgrano ya no está en zona del Reducido; Quilmes lo desplazó del cuartó lugar

“Me llamó a su vestuario Alejandro Orfila, que era el técnico, y me dijo que sabía que tenía contrato pero que no me iba a tener en cuenta. Me sentí mal, pero no le respondí nada. No tenía nada para decirle, porque no lo conocía y no lo conozco”, explicó.