Con sólo tres años de actividad, Only in Córdoba se convirtió en una de las páginas más conocida de la provincia, donde queda expuesto el humor, el desparpajo y la cultura del cordobés. Entre Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, la página de videos y fotos virales alcanza casi los 300 mil seguidores.

Desde Vía Córdoba, quisimos conocer quién está detrás de estas redes y hablamos con Luciano Benjamín, para saber cómo es llevar esta cuenta.

Desde Argüello a toda la provincia

Luciano Benjamín es quien está detrás de la página, tiene 42 años, es de Argüello y ha logrado convertirse en uno de los referentes a la hora de buscar memes bien cordobeses. “Only in Córdoba es un proyecto cuyos fines son: reírnos de nosotros mismos y reflejar lo que es la cultura cordobesa”, cuenta.

Luciano Benjamín está detrás de una de las cuentas de virales más famosa de la provincia. Foto: gentileza

Y expresa: “Me considero un loco, una persona de humor ácido e irónico. Y siento que es lo que se refleja en la cuenta. Muchos me critican que esté en inglés, y eso tiene un motivo: lo pensé como si yo fuese una persona de otro lugar que publica cosas que sólo pasan acá en Córdoba. Pero me gusta responderle a quienes lo critican, siempre desde el respeto, pero dándoles letra”.

Un ranking de favoritos

“Me gusta mucho el viral que es ingenioso. Hay muchos que te das cuenta que están armados o son forzados, pero el viral que se dio de manera natural y casual, es el que más me gusta. El video de ‘la campera del tío’ está dentro de este top cinco, por ejemplo”, señala Luciano.

Sin embargo, en el primer lugar de su top 3 está un ‘viralazo’ del día de la nevada, donde un cordobés se prepara un fernet con la nieve:

Un pescador de Villa María que “caza” un pez con una hondera, ocupa el segundo lugar:

Mientras que en tercer lugar, la foto de La Mona Jiménez sobre una palmera, completa el ranking de sus favoritos de Córdoba:

Foto recuerdo de La Mona Jiménez. Foto: Gentieza

Un trabajo más

Si bien las cuentas de Only no son su único trabajo, Luciano asegura que es importante el tiempo que le dedica a estas redes sociales. “Recibo entre 15 a 20 fotos por día, que luego se filtran porque no comparto gente borracha, peleas, menores, y se corrobora que sea de Córdoba”, explica.

Cuenta que a diferencia de la mayoría de las cuentas masivas, todo el contenido se comparte de forma manual, sin que medien cronogramas ni planificadores. “Siento la responsabilidad con la gente que saca las fotos, de ver el contenido que me envían y subirlo, es una constante retroalimentación”, comparte.

Luciano asegura que el contenido que recibe en los mensajes es muy variado y “nunca sabés con lo que te vas a encontrar”. “He recibido cosas que digo ´no puede ser que me estés mandando esto’, por ejemplo, una vez recibí el video de una pelea que terminaba con una persona atropellada. Todo en ese video estaba mal. Pero por suerte, no es mucho el contenido que llega de este estilo”, comenta.

Una página que fue más allá

“Una de las cosas más lindas de este proyecto es cuando el cordobés que está en el exterior me escribe. Me han escrito de Canadá, de Estados Unidos, de muchos países, donde siguen la cuenta para estar un poco más cerca de la provincia y de la cultura”, detalla Luciano.

Recuerda que la época de la pandemia también fue muy importante: “Lo que se dio en pandemia, también fue muy lindo. Compartí mucho contenido, incluso viejo, y la gente estaba muy agradecida, porque no la estaba pasando bien y esto era una sonrisa durante el día”.

Actualmente, la cuenta Only in Córdoba ha sido elegida por muchos emprendedores y negocios locales para promocionar sus productos. Una de las últimas vetas que ha podido explotar Luciano y su novia, Noelia, es el marketing en TikTok donde utilizan el canal para mostrar experiencias gastronómicas y turísticas de la provincia.

En paralelo, Luciano cuenta que la página también le ha permitido tener contacto con los personajes de Córdoba, como con TheBatmanCordoba, con quien trabajaron en un corto cinematográfico, y con los demás personajes reconocidos: el Chapulín Colorado, el doble de la Mona Jiménez, entre otros. “Córdoba tiene una concentración de estos personajes coloridos”, resume.

Luciano junto a The Batman Córdoba, en la filmación de un corto. Foto: gentileza

“Córdoba es como el fernet”

Con su alegría y desparpajo, Córdoba es material de muchísimos memes y virales. Por eso, preguntamos a Luciano cómo describiría a la provincia: “Córdoba es como el fernet, es única. La provincia se caracteriza por el buen humor de la gente, el humor ante la adversidad. El cordobés es inquieto, revolucionario, es encarador de la vida, tiene empuje, defiende su tonada, sus pasiones, con un estilo totalmente distinto”, se explaya.

Y agrega: “La otra vez hablaba con un periodista de Buenos Aires del humor y me pedía que contara un chiste, y yo no sé contar cuentos, porque el cordobés no es cuentista –aunque todavía quedan como Cacho, Doña Jovita, etc-, pero sí hacemos que las charlas sean graciosas y hacemos que los otros se rían”.

Entre tanto viral y contacto con los personajes de Córdoba, Luciano todavía tiene un pendiente que no lo deja dormir y es que La Mona Jiménez pose con una remera de Only in Córdoba. “Si eso pasa, yo cierro la cuenta de la felicidad”, bromea.