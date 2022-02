Córdoba no deja que nadie se aburra, y menos si se trata de demostrar talentos relacionados a la danza y el cuarteto. Estos condimentos tiene uno de los últimos virales de la página Only in Córdoba, donde se puede ver la increíble habilidad de una joven que se mueve al ritmo del tunga-tunga con un vaso en la cabeza.

En el video, Micaela, se ubica en medio de una ronda y comienza a bailar con un vaso en la cabeza. El video dura unos 40 segundos, en los que se puede ver a la joven cuarteteando y sin derramar ni una gota de alcohol.

Con un desparpajo de pasos y con una decena de personas aplaudiendo alrededor, la joven se convirtió en una mini celebridad elogiada por su talento. El comentario de “Necesito salir de caravana con ella”, se replica en un centenar de cuentas que no dejaron de compartir el video.

“Llegue al trabajo y todo el mundo me charló, nunca un buen día, ahora no me toma nadie enserio después del video”, puso Micaela en sus redes sociales después de que su video se hiciera viral.