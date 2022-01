Kamila y “el Moneda” son dos celebridades de Tik Tok. Sin mucha ciencia por detrás, la pareja de cordobeses muestra su día a día, siempre desde una faceta de “disfrute de las cosas simples”. Sus videos se han vuelto virales, por la ternura y el amor que rodea las acciones de los personajes.

Los videos de @Kamilaa158 en Tik Tok recaudan un millón de vistas y miles de comentarios. Sin embargo, uno de ellos generó el ‘boom’ en redes sociales: ambos están cenando a la vera del río Ctalamochita, él muestra un sándwich de milanesa y una “cocona” (como él nombra a la bebida) y agrega “no puedo creer que ande con una chica tan hermosa como vos, bombón”.

Kamila Franco y Walter Supertino, alias “el Moneda”, son famosos en TikTok (Foto, gentileza IMD Producciones)

El video generó la reacción de cientos de usuarios que respondían con un “Eso es amor” y “Quién para ese plan”. Toda la cuenta de Kamila reconstruye esa historia de amor, simple y espontánea, que se transmite por Tik Tok, casi que diariamente.

Quiénes son Kamila y “el Moneda”

Kamila Franco tiene 21 años y Walter “el Moneda” Supertino, 25. Pronto serán padres de Roma Aylin. Su historia de amor comienza en 2020, en medio de una fiesta clandestina. Se enamoraron y después de un tiempo, decidieron alquilar una casa en el centro de la ciudad de Villa María. El Moneda trabaja en el mercado de abasto, y Kami cursa su séptimo mes de embarazo.

En agosto del 2020, Kamila subió el primer video donde mostraba el día a día de la pareja; una secuencia que se multiplicó con los días. Los videos comenzaron a generar una gran repercusión y una productora los contactó para que trabajaran juntos.

También grabaron un tema musical llamado Clande, escrito por el músico villamariense Pablo Cordera, que cuenta la historia del día en que se conocieron. Ahora, en algunos días, participarán del Festival de Peñas de Villa María, donde se sacarán fotos con sus seguidores y brindarán entrevistas.

“Nosotros somos espontáneos, nos mostramos tal cual somos. Él es todo un caballero conmigo. Me encanta cómo me trata, cómo me cuida. ¿Viste cuándo estás en el lugar en que decís ‘sos vos’ con la persona con la que estás? Así me siento”, dice Kamila. “Ella es el amor de mi vida”, cierra “el Moneda”.