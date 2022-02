Podríamos decir que Córdoba es la cuna de humor y el ingenio de transformar los malos momentos en una situación que genera gracia. Y esa es la historia de “A Ersa”, un tema que se volvió viral en Córdoba porque reclama la situación del transporte urbano de la ciudad, de una manera muy ingeniosa.

Parodiando un clásico del dúo Pimpinela, “A Ersa” habla de la falta de frecuencias, las demoras y el precio de los boletos, de los colectivos de Córdoba. “A Ersa que me aparta de allí, que me roba mi tiempo y también mi dinero, ve y dile...”, dice una parte del tema ideado por Alejandra Rojas Monticelli.

La canción fue publicada por Only in Córdoba y generó la rápida adhesión de los cordobeses, que no dudaron en sentirse identificados. “No voy a poder evitar cantarla ahora cuando esperé 27 años el bondi”, respondió un usuario en el video que ya tiene más de 28 mil reproducciones.