A medida que pasan los días, se registran más casos de Covid en Córdoba producto de la llegada de la variante Ómicron y por el relajamiento de la población. No obstante, pese a que la mayor cantidad de contagios se registran en fiesta y eventos sociales, usuarios del transporte público expresaron su preocupación ante la posibilidad de brotes en el sistema.

Según acusaron usuarios habituales a Vía Córdoba, a las miles de personas que viajan diariamente en colectivo se le suman los inconvenientes con las frecuencias. En esa misma línea, señalaron que algunos colectivos tienen demoras de 30 minutos o más, lo que provoca que se formen largas filas en las paradas y que cuando lleguen, las unidades se desborden.

En algunos casos, las frecuencias de los colectivos son de 30 minutos o más.

En ese sentido, remarcaron también que la falta de controles en cuanto al uso correcto del barbijo. Asimismo, aducen que no se respeta ninguna de las disposiciones sanitarias establecidas frente a la pandemia: al estar abarrotados los vehículos no hay distanciamiento social, y el único “dispenser” de alcohol en gel dispuesto en cada colectivo, en muchas ocasiones no funciona o está vacío.

A pesar del insistente reclamo de los usuarios, esta situación se replica en las líneas de diferentes empresas prestatarias, pero principalmente en las de Ersa.