Cientos de miles de usuarios usan mes a mes el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. A los usuarios habituales se le tienen que sumar los que año a año llegan a la capital cordobesa ya sea por trabajo, por turismo o para comenzar una nueva etapa como estudiantes en alguna de las diferentes universidades.

En este marco, desde Vía Córdoba buscamos dar respuestas de las diferentes preguntas que se generan en torno al uso del transporte público de manera sencilla. El precio del boleto, las diferentes tarifas, la posibilidad de combinaciones y sobre todo cómo adquirir y recargar la tarjeta Red Bus, todo en resumido en esta nota.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Córdoba

El pasado martes 1 de febrero, la Municipalidad de Córdoba anunció un aumento del 19 por ciento en el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros de Córdoba.

Tarifa normal: 59,35 pesos. Nocturna (que va de 1 a 5 horas) 68,25 pesos .

Líneas anulares 600-601 (cruzan circunvalación): $68,25 ($78,49 la nocturna).

Líneas barriales (no llegan al centro): 47,48 pesos ($ 54,60 nocturna)

Aerobus (Terminal de Córdoba - Aeropuerto de Córdoba): 235,38 pesos ($270,68 nocturna).

Aun así, también hay que aclarar que el transporte urbano en Córdoba tiene un sistema de boletos combinados además de los abonos y los boletos del Gobierno provincial.

La tarjeta cordobesa. La Red Bus, es la que se usa en Córdoba.

Cómo funciona la combinación de boletos en Córdoba

Si combinás dos líneas de la misma empresa el segundo viaje es con costo $0

Si son dos líneas de empresas diferentes , abonás el 25 por ciento del segundo boleto

Las dos unidades deben circular en el mismo sentido del recorrido: ida o regreso

El transbordo se debe efectuar dentro del período de una hora entre la primera y la segunda marcación

El beneficio es para un usuario por tarjeta

Existe la posibilidad de trasbordo entre colectivos de Córdoba

El trasbordo solamente se puede realizar cuando la unidad en la que se viaja, sufre un desperfecto o siniestro vial. Al subir al nuevo coche deberás pasar tu tarjeta ante la validadora: el chofer habrá configurado previamente la máquina de manera tal que no se cobre el pasaje, pero se actualice la información del viaje en el sistema interno de tu tarjeta.

Tarjeta Red Bus. Vienen diferentes modelos.

Cómo se paga el colectivo en Córdoba

Para los más grandes, el cospel ya es historia hace años en Córdoba y el transporte urbano se abona mediante la Tarjeta Red Bus. La misma tiene un costo de 210 pesos.

Al subir a los colectivos o trolebuses hay una máquina amarilla y ahí se debe apoyar la tarjeta. Una vez apoyada, saldrá una luz verde (en caso de ser aprobado) y en el display de la máquina se indicará el saldo disponible.

Si la luz es verde, el pago está aprobado.

Qué pasa si viajan dos personas con la misma tarjeta o le pago el boleto a alguien

En casos de pagar dos o más boletos con la misma tarjeta, la máquina emitirá un comprobante papel que se deberá quedar la persona que no posee la tarjeta. Este boleto sirve también en caso de que un inspector controle los boletos.

Dónde compro y cómo cargo mi Tarjeta Red Bus

La Red Bus se puede comprar y recargar en diferentes comercios habilitados y también en casillas ubicadas en el Centro de Córdoba. También se puede conseguir en el Aeropuerto de Córdoba y la Terminal de Ómnibus. Haciendo click acá podes consultar los puntos de venta cercanos a tu lugar.

Las casillas donde se pueden adquirir las tarjetas Red Bus.

La Tarjeta Red Bus tiene diferentes opciones para ser cargada se puede ir de manera presencial a esos mismos kioscos o casillas, también existen bocas de autogestión en CPC, hospitales, UTN, estaciones de servicio adheridas, Aeropuerto, entre otros lugares. Pero también existen formas virtuales:

Cajeros automáticos

De las redes Link y Banelco. La forma de acreditación del saldo es igual a la de las cargas virtuales.

Virtual desde tu celu o PC

Mercado Pago

Pago Mis Cuentas

Home Banking (si tu entidad bancaria lo permite)

MovyPay

App Naranja X

Link Pagos

La central Bancon del Banco de Córdoba

Desde tu billetera electrónica

Con Carga al Toque

Canjeando puntos Quiero de Banco Galicia

MÁQUINA. Para cargar crédito (Raimundo Viñuelas/Archivo).

En las tarjetas se puede cargar hasta un máximo de $2737 totales (límite técnico) y por Disposición Municipal, el mínimo de carga al comprar una tarjeta es de $119.

Cuánto tiempo tarda en acreditarse el saldo de la carga virtual a la Red Bus

Transcurridos unos 60 minutos desde que completaste la transferencia on line ya estará habilitada para impactar cuando viajes. Si un colectivo no la hace impactar, la carga permanecerá pendiente. ¡Atención! Si hiciste una carga virtual, la misma no se verá en tu app de consulta de saldo hasta que no uses la tarjeta en el colectivo (pasados los 60 minutos).

Las cargas físicas (en kioscos o casillas) impactan de manera inmediata y se ven al instante sin necesidad de que la valide un colectivo.

En caso de no ser utilizada esa carga virtual, figurará como “saldo pendiente” hasta la próxima vez que sea utilizada en las máquinas validadoras de los colectivos.

Cómo consulto el saldo disponible de mi Red Bus

Principalmente la tarjeta tiene que estar registrada. Eso se hace colocando el número de serie (las 7-8 cifras que figuran al dorso de tu tarjeta) en el sitio de Red Bus.

Una vez realizado ese proceso se puede consultar dentro del mismo sitio de Red Bus o en la aplicación móvil.

Se puede abonar un viaje extra aunque no se tenga saldo

En caso de no tener más crédito en la tarjeta o de que no sea suficiente para cubrir un viaje, existe la posibilidad del “saldo de emergencia”. Esto se puede hacer una sola vez hasta la próxima recarga.

Quiénes pueden viajar gratis en los colectivos de Córdoba

Menores de 5 años y mayores de 70 años , estos últimos deben tramitar un abono especial

Inspectores municipales de transporte cuando estén cumpliendo su función, hasta un máximo de tres (3) por vehículo

Policías uniformados de pie

Personas con discapacidad , según lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)

Enfermos con retrovirus humano o tratamiento oncológico

Usuarios con tarifa social

Beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito

Beneficiarios del Boleto para Adultos Mayores

Tarifas especiales en los colectivos de Córdoba