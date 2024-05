Menotti: su “le debo mucho a Córdoba”, y la promesa que hizo a los jugadores de equipos cordobeses

La muerte de César Luis Menotti, el domingo 5 de mayo a los 85 años, conmovió al mundo del fútbol. Y repercutió fuerte en Córdoba, una de las provincias que más lo surtió de jugadores para aquella Selección campeona del mundo en 1978, por lo que quedó grabado en el recuerdo y gratitud de Talleres, Instituto y Belgrano.

En 2020, plena pandemia de coronavirus, el programa Tercer Tiempo por Radio Mitre e rindió un merecido homenaje al técnico que bordó la primera estrella en el pecho de la camiseta Albiceleste. Y en un reportaje pudo hablar con Luis Adolfo Galván, Osvaldo Ardiles, Héctor “Chocolate” Baley, Humberto el Tigre Bravo y Daniel Valencia, con la producción del periodista Alejandro Benvegnú.

“A Córdoba le debo mucho”, aseguró el Flaco. Y se emocionó con el contacto con el Maestro Galván, impasable en aquella final. Bromeó con Chocolate, “pescaba muy bien y también cazaba.... cazaba de todo...”, y con Valencia, “un 10 excepcional, pero me parece que le gustaba más cantar...”. El Pitón Ardiles le adjudicó que su Selección jugaba como los grandes campeones de la actualidad, en ese momento el Bayern Munich en Champions.

El recuerdo de Daniel Valencia, el "10" que fue campeón del mundo en Argentina 1978. César Menotti lo eligió por encima de Alonso y antes que Maradona. El recuerdo de "Rana", que fue desde la selección del interior, un concepto que le permitió incorporar a esa clase de jugadores que eran invisibles para la AFA y los DT de turno.

Y al Tigre Bravo le pidió disculpas, tantos años después, por no haberlo integrado a la lista definitiva de la Selección. “Es un dolor muy grande, que no lo sentí con ningún otro jugador. A Maradona no lo incluimos en esa lista, pero sabía que Diego jugaría mundiales”, expresó Menotti. Y Bravo le respondió que igual estaba por siempre agradecido por haberlo convocado.

LA PROMESA QUE LE HIZO MENOTTI A LOS FUTBOLISTAS

En la charla salió a colación que Bravo tenía un restaurante, ubicado frente a la cancha de Talleres. “Cuando pase la pandemia voy a ir y nos vamos a juntar con todos los muchachos. Supongo que pagará Galván, que es el que más plata tiene, y tendrá que pagarle a Valencia para que cante también”, prometió Menotti en ese momento.

ARCHIVO - El técnico argentino César Luis Menotti en su presentación como entrenador del club mexicano Tecos, el 29 de agosto de 2007. Menotti, quien llevó a Argentina a conquistar su primera Copa Mundial en 1978, ha fallecido. Tenía 85 años. (AP Foto/Guillermo Arias) Foto: Guillermo Arias

“En Córdoba siempre me trataron muy bien en cada partido, cada gira. Cuando iba ni siquiera me cobraban el hotel, y estaba bueno eso porque mucha plata no había. Y pudimos ver a muchos jugadores, de los mejores, porque los equipos cordobeses tenían futbolistas de primer nivel”