Matías Suárez no seguirá en River y un posible regreso a Belgrano toma forma

En River decidieron no renovar varios contratos y entre los que no seguirán en el club aparece Matías Suárez (35), quien quedará con la ficha en su poder. Desde su entorno no descartan un posible regreso a Belgrano.

Las condiciones futbolísticas de Suárez no se discuten, pero hay dos cuestiones que por ahora no permiten asegurar que volverá a ponerse la camiseta Celeste: la cuestión física, por la cual no tuvo continuidad como titular tras operarse la rodilla. Y la resistencia de gran parte de los hinchas de Belgrano, que no le perdonan haberse ido a River en 2019 cuando el equipo peleaba por no descender.

El cordobés Matías Suárez todavía no definió su futuro en River. (Prensa River).

Desde el entorno del jugador no descartan la posibilidad de su regreso, pero Suárez no tiene definido que hará en la recta final de su carrera. Una oferta concreta de Belgrano, que carece de un futbolista de sus características y con Copa Sudamericana por delante; lo pondría cerca de un “sí”, publicó Mundo D.

Matías Suárez y un futuro complicado en River. (Prensa River).

El Oreja volvió a Belgrano en 2016 desde el Anderlecht de Bélgica y fue recibido como un ídolo. En enero de 2019 lo tentó Marcelo Gallardo para llevarlo a River, a cambio de 3.5 millones de dólares que quedaron en la tesorería del Pirata (cobrados en largas cuotas). Ese año el Pirata perdió bajó a la B Nacional y el blanco del enojo de los hinchas fue contra Suárez.

LAS LESIONES DE MATÍAS SUÁREZ

El delantero cordobés desde hace tiempo viene lidiando con las lesiones en su rodilla. Esta semana sufrió una sinovitis en la derecha y pero se recuperó y se sumó al plantel para disputar el Trofeo de Campeones, el próximo viernes con el ganador de Rosario Central-Platense.

Belgrano ya cobró el total del pase de Suárez. La fecha era en abril y hubo que esperar. Foto: Riverplatehoy.com

En 2021 fue operado por este mismo problema, que es crónico. Le limpiaron el líquido que presentaba en la zona para mejorar el movimiento. Sin embargo, la lesión no es quirúrgica y si permanente, lo que equivale a decir que puede mejorar, pero no recuperarse en un 100%.

En este año, Suárez en River sumó 13 partidos (216 minutos). Esto en el ámbito local. Y por Copa Libertadores sumó 116 minutos en dos encuentros. Marcó dos goles.