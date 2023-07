River campeón de Liga Profesional: qué dijo Matías Suárez sobre su futuro

Sin el protagonismo de títulos anteriores, Matías Suárez volvió a festejar un título con River, que se coronó en el Monumental tras derrotar a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, y sacarle nueve puntos al escolta Talleres en Liga Profesional. La expectativa por el futuro de Suárez también guarda relación por las versiones de un posible regreso a Belgrano.

“Estoy entrenado normal con el grupo, voy a seguir trabajando para volver lo antes posible. Me siento bien, la he luchado mucho y ojalá de ahora en más sea todo bueno”, expresó al cordobés en un Monumental encendido por la fiesta.

"OJALÁ QUE SI LA RODILLA ME AYUDA SEA TODO PARA BIEN"



Matías Suárez se refirió a la renovación de su contrato en diciembre con River.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PPBRf1BTUk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2023

“Se me hace una sinotivis por tener un problema en el menisco, que se me inflama. No es nada grave, pero tengo que parar porque se llena de líquido. Hoy me moría por estar adentro de la cancha, por jugar 10 minutos y devolver el cariño que me dan a los hinchas”, explicó el Oreja.

Y añadió: “Sólo tengo palabras de agradecimientos para este club por cómo me han bancado. Ojalá pueda seguir... si la rodilla me ayuda. El club me ha hecho sentir muy bien siempre. Si estoy bien, ojalá pueda seguir dándole muchas cosas”.

Matías Suárez entró ante Gimnasia y liquidó el partido con un golazo. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Frase que prácticamente deja en foja cero el “operativo retorno” a Belgrano, que se rumoreó a partir de que Guillermo Farré y hasta el propio Luis Fabián Artime no lo descartaban como refuerzo.

EL APORTE DE SUÁREZ AL RIVER CAMPEÓN, UN GOL A TALLERES

Complicado por las lesiones, Matías Suárez (35 años) jugó apenas nueve partidos en la presente LIga profesional, ninguno de titular. Convirtió dos goles (de los 40 que anotó desde su llegada al Millonario) e hizo una asistencia (33 en total).

Matías Suárez y su festejo en el gol ante Talleres, en la derrota del Millonario en Córdoba. (Gentileza TyC Sports).

Uno de los goles lo marcó en el Kempes, en la derrota contra Talleres. Ingresó en la segunda etapa y puso el descuento, en el 2-1 final para el Albiazul. Lo festejó haciendo el gesto de pedir silencio a la tribuna local, una decisión desacertada.