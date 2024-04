Matias Marín habló del golazo de Belgrano, que sirvió para ganar y ser primeros en la copa

“Me estaba costando. El gol me dio confianza. Gracias a eso pude levantar el rendimiento. Espero que sea un antes y un después para mí, acá en Belgrano. Ahora, nos estamos preparando para el partido ante Delfín”. Textual de Matías Marín, el chileno del exquisto gol de tiro libre con el que el Celeste aseguró el triunfo 2-0 sobre Real Tomayapo en Bolivia, y que le valió el primer puesto en Copa Sudamericana. Arriba del Inter de Porto Alegre por diferencia de goles, en el Grupo C.

Matías Marín habló este mediodía en el predio de Belgrano y sobre el gol ante Real Tomayapo. (La Voz)

El volante trasandino fue el designado para hablar con la prensa este lunes en el predio de Villa Esquiú. Además de su golazo en Santa Cruz de la Sierra para cerrar el partido en el que Belgrano estaba con uno menos desde el primer tiempo, ya había dado muestra de su pegada certera en la Bombonera ante Boca.

Matías Marín anotó el 2-3 de Belgrano ante Boca, por la octava jornada de la Copa la Liga Profesional. (Captura de pantalla)

“Está muy fuerte la competencia interna. No se sabe quién va a jugar. Eso nos gusta. Porque uno quiere disputar los partidos, pero también quiere tener un equipo competitivo en el que cualquiera que juegue, puede hacer la diferencia”, destacó Marín.

El chileno, de 24 años, llegó como refuerzo a Belgrano a mitad del 2023. “Lo fuimos a buscar por esto”, resaltó el presidente Luis Fabián Artime en referencia a su pegada. Con Juan Cruz Real como técnico está mostrando protagonismo, tras los altibajos con Guillermo Farré.

QUÉ JUGADORES PUEDE RECUPERAR BELGRANO

El marcador central Matías Moreno ya está casi en su plenitud, tras haber sufrido dengue. Otros dos jugadores que podrían ser tenidos en cuenta son el arquero Ignacio Chicco, quien se recupera de una contractura, y Matías Suárez, quien ya mejor de su angina, aunque entrenó en el gimnasio.

Entrenamiento de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. Foto: Pedro Castillo/La Voz Foto: Castillo Pedro

Todavía no están disponibles Alejandro Rébola, también por dengue, el lateral chileno Alex Ibacache por una tendinítis rotuliana, y el juvenil delantero Jeremías Lucco (desgarro).