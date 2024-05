Jorge Carranza: “Me voy a retirar en Instituto”; y qué dijo de su relación con Dabove y Roffo

Cuando regresó como refuerzo de Instituto se puso como objetivo ascender con la Gloria, y lo consiguió, con el club de Alta Córdoba de nuevo en Primera 17 años después. Con 43 de edad el retiro comenzó a tomar forma y Jorge Carranza tenía en claro que quería terminar su carrera en el equipo del que es hincha. Hubo un cambio brusco, pero el arquero sigue pensando lo mismo.

“Voy a volver en algún momento para retirarme en Instituto. El contrato que firmé con el club es simbólico, es por dos pesos con treinta. Es simplemente retornar para despedirme dentro del campo, como creo que me lo gané y el presidente Cavagliatto fue quien me dio esa posibilidad”, aseguró Carranza en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

El "Loco" Jorge Carranza, atajando en Aldosivi en este 2024. (Aldosivi).

El arquero rompió el silencio tras su partida a Aldosivi de Mar del Plata, para disputar la Primera Nacional. Había salido del arco titular en aquella expulsión con San Lorenzo que tanto lamentó, y con el arribo de Diego Dabove como entrenador, quien respaldó a Manuel Roffo.

“Llegó un DT que no me tenía en cuenta y yo con un año más de contrato. Por el cariño con Juan Manuel (Cavagliatto), que ha sido un caballero, sentí que si me quedaba en Instituto iba a ser raro, se iba a generar un ambiente no tan bueno”, explicó el Loco, quien prefiere que ya no lo llamen por eso apodo.

El nuevo entrenador de Instituto explicó por qué Jorge Carranza no estuvo en el encuentro con Racing. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Como capitán me desviví por mis compañeros. Me pareció que yo ya le había dado a Instituto lo que tenía que darle. Si me quedaba, no era sano para mí. Volveré en otra oportunidad, cuando el DT ya no esté. Será para despedirme en mi club”, remarcó.

LA RELACIÓN CON EL TÉCNICO Y EL ARQUERO DE INSTITUTO

“El trato del técnico, las formas, fue lo que no me gustó. Yo tuve que ir a pedirle explicaciones. Manu (Roffo), esta haciendo un muy buen torneo, pero las formas no me gustaron. A la vuelta de la esquina en el tiempo podré volver y despedirme de mi gente, de mi club, de la manera que merezco”, insistió Carranza.

Y enfatizó: “Yo deseo que a Instituto le vaya bien y le deseo lo mejor a Diego (Dabove). No me considero ídolo, sí un jugador importante. Diego ni siquiera habló conmigo. Estoy agradecido con Juan Manuel y con Federico Bessone (manager del club). Salí para que sea más fácil para todos”.

Jorge Carranza se despidió de Instituto. Jugará en Aldosivi de Mar del Plata. (IACC).

“Me quedo con la tranquilidad que hice las cosas bien y fui frontal. No tengo cuotas pendientes con absolutamente nadie. El fútbol tiene muchos traspiés. Hay que salir siempre rápido de las frustraciones”, agregó el arquero.

AQUELLAS ENTRADAS EN CALOR, SIN ROFFO

“Esa versión de que no salía a hacer la entrada en calor cuando me tocó ser suplente, no es cierta. Hablé desde un principio con Manu Roffo, le dije que la cosa no era con él, y que le deseaba lo mejor. Y que desde lo gestual se iba a notar que no estaba contento, pero que acompañaría de la manera en que pudiera”, aclaró Carranza.

Jorge Carranza fue la figura del encuentro ante Defensores. Foto: Federico Claro

Se fue de Instituto a Mar del Plata, donde con Aldosivi se ubican cuartos en la Zona B de la Primera Nacional. “Fue un golpe bastante duro salir de Instituto porque no estaba en mis planes. Cuando vine las primeras semanas costaron, pero de a poco me empecé a sentir a gusto. Puse el foco en venir a dar una mano a este proyecto”, afirmó.