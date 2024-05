¿Enojo de película de Dybala? no aparece en la lista previa a la Copa América y públicó un sugerente posteo

Lionel Scaloni dio a conocer el listado para los amistosos de la Selección argentina previos al inicio de la Copa América en Estados Unidos, y no aparece Paulo Dybala. El cordobés ex Instituto publicó un sugestivo posteo, que sería una respuesta al entrenador Albiceleste.

Lionel Sacolini publicó la lista de convocados para los amistosos de la selección argentina, ante Ecuador y Guatemala. (Prensa Selección Argentina)

En el Festival de Cannes, dedicado al cine, la Joya se mostró junto a su pareja, Oriana Sabattini, vestidos como salidos de una película. Y ante la noticia, que acrecienta las dudas sobre su participación con la Scalonetta para defender el título en la Copa América, subió una foto muy especial en su cuenta en Instagram.

El posteo de Paulo Dybala en su cuenta en Instagram, tras conocer que no integra la lista de la Selección. Foto: Instagram Paulo Dybal

La foto muestra los trofeos que le entregaron en la Serie A de Italia, por ser una de las figuras de la Roma. El cordobés de Laguna Larga es el jugador con más goles en “la Loba” (13) y asistencias (nueve) en esta temporada. Destacado por propios y extraños.

Lionel Scaloni dio la lista definitiva para los amistosos previos a la Copa América

DYBALA SE QUEDA AFUERA DE LA COPA AMÉRICA

La decisión de Scaloni acrecienta las versiones de que Dybala no será convocado para la Copa América, que comienza en junio. El periodista Gastón Edul, muy vinculado a la Selección, publicó en la red X: “La ausencia de Paulo Dybala no es por cuestiones físicas. No está lesionado. Es una decisión futbolística”.

Paulo Dybala, el gran ausente de la Selección Argentina

Scalani dio la nómina de convocados para los partidos preparatorios contra Ecaudor y Guatemala en Estados Unidos, con 22 de los 26 campeones del mundo. Salvo Dybala. Un rumor da cuenta que sí podría ser considerado para los Juegos Olímpicos.