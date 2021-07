En un semana tensa, y ya en al antesala del compromiso de este domingo, Marcelo Vázquez habló del momento de un Instituto que no aparece en la dimensión esperada. De los refuerzos que van a llegar, de más depuración en el plantel y de Damián Arce, quien no viajó al partido con Brown de Adrogué.

“No hay grupo asesor que sugiera refuerzos, hay mucha mala información. Acá cada jugador que venga está la dirigencia en su contratación. Estamos buscando jugadores para potenciar el plantel, el mercado no es fácil y tratamos de contratar lo mejor”, señaló el entrenador en A la cancha por Continental Córdoba.

Ante los rumores de una pelea con Damián Are, el DT Albirrojo aclaró la situación del 10. Twitter @InstitutoACC

Sobre el rendimiento del equipo, que no todavía no ganó como local en este torneo, indicó: “Vamos mejorando de a poco, conociendo los jugadores. Estamos trabajando personalizado y por puestos, no tenemos una idea clara en lo fútbolístico y estamos apuntando al funcionamiento”.

En cuanto a Arce, quien no integró la delegación en la fecha pasada y este domingo a las 15.30 frente a San Martín de San Juan no estará entre los titulares, afirmó: “Damian es un jugador que se puede adaptar a cualquier esquema”. Y despejó los rumores de un enojo del 10. “Está a disposición del cuerpo técnico y decidió quedarse en el club. Es un jugador importante, pero es uno más en el plantel”.

Además, anticipó que el volante Cristian el Monito Carrizo, quien se recupera de ruptura de ligamentos, no será tenido en cuenta.

Nombres

Como posibles refuerzos se menciona al zaguero paraguayo Hugo Vera Oviedo, el lateral volante Rafael Sangiovani (Rosario Central) el delantero Joaquín Molina (Tristán Suárez) y el delantero de área Tomás Bolzicco (Estudiantes de Caseros), como que están cerca de Alta Córdoba.

Y habían surgido los nombres del paraguayo Javier Ferreyra, a quien Vázquez dirigió en Río Cuarto y no es titular en Estudiantes. Pero no será en este mercado de pases. También ofrecieron a José Luis Sinisterra, el extremo colombiano que ascendió con Platense; y Alexis Rodríguez, de Newell’s y sobrino de la Fiera.