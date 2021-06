Luego del empate en un gol entre Instituto y Guillermo Brown de Puerto Madryn, los que hablaron fueron el técnico Marcelo Vázquez y Rodrigo Mazur, el autor del gol de la Gloria.

El entrenador albirrojo fue autocrítico: “Creo que nos llevamos un sabor amargo de este partido, no hemos jugado bien. No fuimos protagonistas. De local tenemos que serlo, no pudimos encontrar el funcionamiento en la cancha”.

Mazur celebra su gol al minuto del partido. (Foto: José Hernández) Mazur Instituto

El entrenador, en la conferencia de prensa vía zoom, agregó en el análisis: “No pudimos lograr superarlos en la mitad de la cancha. Hubieron muchos errores y entramos en una desesperación que no nos convenía. El rival es un buen equipo que maneja bien la pelota y nos ganó la mitad de la cancha”.

Además, dijo: “Manejamos mucho la pelota pero no tuvimos la capacidad de ser efectivos o crear opciones”. Y explicó la decisión de que Alejandro Faurlin no fuera titular: “Tomamos la decisión de dejar en el banco a Faurlin, la idea era de jugar con dos enganche pero no nos resultó. No pudimos sostener ni manejar la pelota”.

Garro pelea en el medio, en el duelo entre Instituto y Brown de Puerto Madryn. (Foto: José Hernández) Instituto Brown de Puerto Madryn

Otro de los que habló en conferencia fue Rodrigo Mazur, autor de los dos últimos goles convertidos por Instituto. El lateral afirmó: “Estoy contento por el gol pero lo más importante era ganar pero tenemos que mejorar para poder seguir con los triunfos que nos están haciendo falta”.