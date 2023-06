Luis Juez votó en Alberdi y vaticinó que esta tarde “llega el cambio” a Córdoba

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se presentó en la Escuela San Luis Gonzaga de barrio Alberdi para emitir su voto en el marco de las elecciones 2023 en Córdoba. En diálogo con el periodismo, el funcionario estuvo al borde de romper la veda electoral y vaticinó que esta tarde “llega el cambio”.

En compañía de Rodrigo De Loredo y de su hija Milagros, Juez declaró: “La provincia vive un momento importante, hay que pedir a la gente que venga a votar las alternativas que uno quiera”. En este sentido, agregó: “Hoy no hay excusa para no ir a votar”.

Luis Juez votó en la Escuela San Luis Gonzaga. Foto: @ljuez

El candidato fue extenso en su discurso y señaló: “Los cordobeses necesitan un cambio y el cambio llega esta tarde. Hay una gran expectativa”. Y agregó: “Esta noche voy a ser gobernador de Córdoba”.

LUIS JUEZ VATICINÓ SU TRIUNFO TRAS SU VOTACIÓN

A su vez, volvió a repetir que se trata de su tercera postulación: “Una me la robaron, otra perdí y esta la vamos a ganar muy bien”. Mientras que adicionó: “Los cordobeses necesitan un cambio y el cambio llega esta tarde”.

Juez, al votar. (Prensa de Luis Juez)

“Hay una gran expectativa. Nos vamos a manejar con mucha prudencia, hemos hecho una gran campaña electoral, fue titánica”, sentenció.

Si bien Juez no adelantó qué mandatarios nacionales vendrían a Córdoba a esperar los resultados electorales, Rodrigo de Loredo dio a conocer que Patricia Bullrich llegará en horas de la siesta.

LA PALABRA DE RODRIGO DE LOREDO TRAS EMITIR SU VOTO

El candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo De Loredo, pidió este domingo que, principalmente, los jóvenes se acerquen a votar.

“Que la gente vote por quien quiera, pero que no le gane la apatía con la política”, indicó tras sufragar en la escuela Almafuerte, en barrio San Fernando. Y agregó que la campaña del candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, “fue con pocos recursos pero poniendo el cuerpo”.

Votó Rodrigo De Loredo, en compañía de Luis Juez. Foto: @leoguevara80

“La gente tiene una apatía hacia la política. La política mintió, la política robó, la política estalló, por eso no vemos a nada de gente. La gente está harta de muchas cosas (...). Si está enojada, que use su voto; si está esperanzada, que use su voto; si quiere un cambio, que use su voto”, añadió.