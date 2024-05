Juan Cruz Real en Belgrano: sacó a relucir sus números y justificó el ingreso del Chino Rojas

La derrota de Belgrano frente a River no fue una más, al marge de que Juan Cruz Real mostró los números y que sólo perdió dos partidos desde que asumió como DT. Pero la goleada en Núñez, que pudo ser más abultada aún, los bajos rendimientos en general, con errores groseros y hasta infantiles, y una polémica por la inclusión de Ariel Rojas en su despedida del fútbol, dejaron tela para cortar.

Real se puso frente a los micrófonos luego de la primera práctica semanal en el predio Villa Esquiú, enfocado ya en un compromiso clave, este viernes contra Central Córdoba en Alberdi, tercera fecha del torneo local. “No negocio la idea. Redoblo la apuesta. Si los jugadores se equivocan, es mi responsabilidad. Llevamos 10 partidos, sólo perdimos dos″.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú ( Pedro Castillo /LVI) Foto: Pedro Castillo

“En los números, venimos bien. Hemos conseguido el 54% del puntos en juego. Estamos primeros en el Grupo C de la Copa Sudamericana. ¿Nos convirtieron 11 goles en tres partidos (dos con Racing y el de River)? Sí. Es parte del análisis que hacemos. Pero vamos a redoblar la apuesta. No me cambia”, remarcó.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú ( Pedro Castillo /LVI) Foto: Pedro Castillo

EL INGRESO DE ROJAS EN BELGRANO ANTE RIVER

En una situación atípica, se supo horas antes del Belgrano-River que Ariel Rojas elegía el partido para su despedida del fútbol, por ser dos de las camisetas que defendió. Lo homenajearon en el previa, y entró en el segundo tiempo cuando el Pirata perdía otra cosa. Muchos hinchas Celestes expresaron su enojo en redes sociales, al consdierarlo una falta de respeto.

Ariel Rojas habló luego del partido de Belgrano ante River, el cual fue su último encuentro en el profesionalismo. (Captura de pantalla)

“Hice el cambio de Rojas, pensando en el partido, no en su despedida. Además, ya había entrado en dos juegos”, argumentó Real, quien en su arribo como técnico no sólo le dio titularidad al “Chino” (había jugado apenas 12 minutos en el 2024), si no también el brazalete de capitán.