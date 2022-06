La Justicia de Córdoba dictaminó una curiosa pena a un padre que hace tres años no le pasa la cuota alimentaria a su hijo. De acuerdo a lo resuelto por el Juzgado de Familia de Sexta Nominación, el hombre no podrá ingresar a ningún evento deportivo en el que participe Belgrano hasta que no cancele la deuda que tiene con su expareja.

Asimismo, la jueza Marcel Alejandra Menta decidió quitarle la posibilidad de ser socio del Pirata: si no está asociado, tampoco lo podrá hacer. La resolución contempla, además, que el sujeto no podrá salir de la provincia de Córdoba hasta tanto no resuelva su situación.

Cabe destacar que la madre del niño inició la acción legal contra su expareja en 2019 y al día de la fecha, le debe nada menos que 365.286,80 pesos. Por este motivo, el padre en cuestión quedará inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

“Dichas medidas tienen por objeto corregir al alimentante incumplidor para garantía del deber de asistencia económica y subsistencia material del beneficiario afectado”, señaló la jueza Menta.