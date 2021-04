Talleres se prepara para su primera participación en la Copa Sudamericana, por el Grupo G y con Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Bragantino de Brasil. Y la Conmebol ya dio a conocer fechas y horarios para los encuentros.

El debut Albiazul con Emelec fue programado para el jueves 22 de abril a las 21.30 por parte de la Conmebol, más allá del pedido desde el club de barrio Jardín de modificar el horario para jugar con luz del día, o postergar la fecha.

Es que el estadio Kempes no contaría con su sistema lumínico en condiciones para esa fecha, por las refacciones para la Copa América. Aunque el compromiso de la Agencia Córdoba Deportes es llegar a tiempo con los trabajos.

En caso de que no se modifique la fecha o el horario y el Kempes no pueda ser utilizado, para Talleres no hay muchas opciones. En Córdoba el otro estadio habilitado para competencias internacionales es el de Belgrano que está con el proceso de resembrado. Y una alternativa, pero menos probable, es el nuevo Estadio Unico Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Talleres arranca la Copa como local, va de visitante a Colombia y a Brasil, invierte la condición para la segunda ronda, y cierra la primera fase en Ecuador.